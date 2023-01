Le risque de coupures d'électricité "n'est pas totalement écarté" en Isère, prévient RTE

La menace de coupures de courant cet hiver "semble s'écarter", a déclaré la semaine dernière le porte-parole du gouvernement , l'Isérois Olivier Véran. Pourtant, RTE, le gestionnaire du réseau électrique est plus prudent. "Si une vague de froid arrivait, on pourrait se retrouver à nouveau dans une situation un peu tendue", indique ce lundi 9 janvier sur France Bleu Isère Hervé Philibert, directeur adjoint de l'exploitation chez RTE en Auvergne-Rhône-Alpes.

France Bleu Isère : La menace de coupure cet hiver "semble s'éloigner", dit le gouvernement. Est-on complètement sorti d'affaire en Auvergne-Rhône-Alpes ?

Hervé Philibert : Alors effectivement, la situation est beaucoup plus favorable qu'elle ne l'était au début de l'automne. Mais il est encore trop tôt pour dire que tous les risques sont écartés. La situation est plus favorable parce que l'ensemble de la population française joue vraiment le jeu de la sobriété et les mesures utilisées mises en œuvre par les gens fonctionnent. On a une consommation qui est en baisse de 8 à 9 % par rapport aux années précédentes. Donc ça marche. Mais voilà, les risques ne sont pas totalement écartés quand même. Et il faut maintenir ces gestes de sobriété. Parce que si une vague de froid arrivait, on pourrait se retrouver à nouveau dans une situation un peu tendue.

Vous pouvez en tout cas nous assurer qu'il n'y aura pas de coupures en ce mois de janvier ?

Sur les deux prochaines semaines, les prévisions météo sont relativement sereines et plutôt favorables, le risque est quand même très faible sur ces quinze prochains jours. Au-delà, il est compliqué d'avoir une prévision qui soit suffisamment fiable pour pouvoir m'avancer. Quoi qu'il en soit, chez RTE, on fait une mise à jour de nos prévisions tous les mois et donc la prochaine sera dans environ une semaine. On essaiera de se projeter sur le mois qui suit, donc on y verra plus clair à ce moment-là.

Vous avez dit que les Français ont baissé leur consommation de 8 à 9 % environ. Est-ce que c'est la consommation des ménages ou celle des entreprises qui a le plus baissé ?

Les deux consommations ont baissé de manière significative. Le secteur industriel a le plus baissé sa consommation puisqu'elle est d'environ -12 % dans ce secteur. Mais les secteurs résidentiel et tertiaire sont quand même très significativement présents puisqu'on est à -7 % de consommation sur ces deux secteurs. Donc je pense qu'il faut bien comprendre que tout est important et les efforts du secteur résidentiel et du secteur tertiaire sont essentiels.

Un réacteur du parc nucléaire d'EDF, Tricastin 4, a été mis à l'arrêt jeudi en raison des "températures douces" et de la moindre consommation d'électricité. Est-ce normal ou est-ce nouveau du fait du changement climatique ?

Non, c'est assez normal. L'objectif, c'est d'avoir la disponibilité la plus grande possible du parc de production et celle-ci est revenue à un niveau assez satisfaisant. Mais de tous temps, on a toujours eu des moments à gérer avec des baisses de consommation et des pointes de consommation. Alors certes, il y a les aléas météorologiques qui sont peut-être un peu plus marqués que par le passé. Mais on a toujours eu, par exemple pendant les fêtes de Noël, un creux de consommation. Il y a toujours des moments comme ça et ce n'est pas grave. C'est plutôt même plus facile et confortable à gérer quand on a la disponibilité mais pas la consommation en face. C'est ponctuel, ça permet d'économiser du combustible, ça permet d'exporter un peu plus, d'être en soutien de nos voisins européens. En sachant que la situation peut se renverser très vite. Il suffit d'une vague de froid, comme on disait, pour qu'on soit très content d'avoir ces moyens disponibles.

Faut-il s'habituer à ces menaces de coupure de courant dans les années à venir ? Ou est-ce simplement temporaire à cause du conflit en Ukraine ?

C'est un peu tôt pour se projeter avec une vision fiable sur les années à venir. Aujourd'hui, on estime que l'hiver prochain sera un peu moins compliqué à gérer que l'hiver qu'on est en train de passer. Mais il est quand même dépendant de beaucoup de facteurs. Vous citiez la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas le seul facteur qui peut jouer. Je vous rappelle qu'il y avait aussi l'été très chaud, très peu pluvieux, qui avait fait que les stocks des barrages hydrauliques étaient très bas au moment où l'on a démarré l'hiver. Il y a eu le phénomène de corrosion des réacteurs nucléaires qui a aussi joué sur la disponibilité dans le facteur inverse. Tout ce qui se passe en ce moment sur les ENR ou sur la relance du nucléaire mettra peut être du temps mais jouera aussi sur le niveau de production disponible. Donc c'est compliqué de se projeter longtemps à l'avance. Mais l'hiver prochain s'annonce normalement moins compliqué à vivre que celui qu'on vient de passer.