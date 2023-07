Le risque incendie accru dans le Gard en raison du mistral

Le mistral de retour dans le Gard dans la nuit de dimanche à lundi et pour le reste de la semaine selon Météo France. Les rafales pourront atteindre 50km/h. En raison du manque de précipitations significatives et du stress hydrique des végétaux, le risque d'incendie de forêt risque donc de s'accentuer. Pour s'informer, la Préfecture du Gard met en ligne tous les jours à partir de 18h, la carte départementale du risque incendie . Elle précise la réglementation prise notamment pour la circulation dans les massifs forestiers. Il est bien sûr toujours interdit d'allumer des feux, de jeter des mégots de cigarette dans la nature et de ne pas utiliser des outils générateurs d'étincelles.

L’ensemble des conseils et bons comportements sont consultables à l’adresse suivante :

https://www.gard.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-risque-feu-de-foret/Documents-d-information-et-de-sensibilisation

