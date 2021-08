Le risque incendie très élevé ce week-end dans le sud de la France

Des centaines des pompiers sont prêts à intervenir ce week-end dans le sud de la France. Plusieurs départements sont placés en alerte concernant le risque incendie. Les conditions météorologiques, chaleur, sécheresse et vent font craindre le pire. Les pompiers appellent à la plus grande vigilance.

Plusieurs départements du sud de la France sont en alerte ce week-end sur le front du risque incendie. Les conditions météorologiques, chaleur, sécheresse et vent, inquiètent les autorités. La quasi-intégralité du département du Gard est par exemple placée en vigilance orange au risque d’incendie, avec possibilité de passer au rouge pour le week-end sur certains secteurs. Le département de l'Hérault est passé au niveau très sévère vendredi et samedi. Les pompiers appellent à la plus grande vigilance.

Des centaines de pompiers et de véhicules prêts à intervenir

Dans l'Hérault, vendredi et samedi, plus de 300 pompiers seront en alerte, prêts à intervenir sur un départ de feu. Soixante véhicules vont également être pré-positionnés dans des zones à risque. Et des patrouilles de surveillance de pompiers et de pompiers forestiers sillonneront les massifs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est le week-end de tous les dangers, le plus à risque de la saison." - Jérôme Tallaron, commandant du SDIS 30

Dans le Gard, dès ce vendredi, une centaine de pompiers seront mobilisés sur le terrain. Les pompiers du Gard attendent également une soixantaine de renforts venus d'Ardèche. Une quarantaine d'engins seront aussi positionnés dans les massifs.

Le département du Gard est également soumis à un risque extrêmement élevé d'incendie dès ce vendredi et jusqu'à dimanche. En plus de la chaleur et de la sécheresse, des rafales de vent jusqu'à 60 km/h sont attendues.

Les pompiers du Gard expliquent que ce vendredi sera atteint le "niveau 4 sur 6, sur l'échelle des risques feu de forêt", et samedi, le département passera au niveau 5, à savoir "risque très sévère". Selon le commandant des pompiers du Gard, "c'est le week-end de tous les dangers, le plus à risque de la saison".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le Var, alors que les pompiers ont déclaré le gigantesque incendie qui a détruit plus de 7.000 hectares officiellement éteint ce jeudi 26 août, neuf massifs forestiers sont en risque incendie sévère ou très sévère ce vendredi. La promenade dans les massifs des Monts Toulonnais, de la corniche des Maures et des îles d'Hyères est notamment interdite.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans les Bouches-du-Rhône, ce vendredi 27 août, 19 massifs sont en vigilance rouge. Leur accès est interdit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le Vaucluse, 80 pompiers surveillent de possibles départs d'incendies aux quatre coins du département. Le risque incendie est sévère à très sévère dans le département dès ce vendredi et jusqu'à dimanche au moins. Quatre groupes de pompiers ont été dispatchés dans des points sensibles du département. Les massifs vauclusiens sont toujours en alerte orange mais l'alerte rouge a été déclenché dans certains massifs voisins, c'est le cas de la Montagnette.