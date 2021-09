Le Road Trip d'Eric : A la découverte d'Argelès-Gazost et les Vallées de Gavarnie

Au coeur des Vallées de Gavarnie, la cité thermale d'Argelès-Gazost est la nouvelle étape du Road-Trip d'Eric sur France Bleu Béarn Bigorre. Votre nouveau rendez-vous part à la découverte de ceux qui font le quotidien de ce coin des Hautes-Pyrénées.

Et les rendez-vous sont nombreux. Au coeur de la partie haute de la cité, Rachel Sayous a installé son atelier d'artiste mais aussi sa boutique. Face à l'église et au marché, elle propose tout au long de l'année ses oeuvres et ceux d'autres artistes aussi talentueux qu'elle. Une véritable âme, des couleurs et de la bonne humeur inondent ceux qui pénètrent dans la Galerie Rachel.

De la bonne humeur aussi sur le marché historique de la Bigorre, chaque mardi à Argelès-Gazost. C'est là que Pierrot propose ses gâteaux à la broche tout au long de l'année. L'ancien employé a pris la succession de son patron depuis le début de l'année et perpétue, avec le sourire et la gourmandise, la tradition de ce gâteau aux formes étonnantes.

A Argelès-Gazost, les animations sont nombreuses. Les sensations fortes sont au rendez-vous du parc Chloro'Fil tout au long de la saison. Accrobranche et canyoning pour petits et grands offrent des frissons et des rires pour toute la famille. Avec des nouveautés cette année, autour du Bois des pirates et son tremplin en plein air (et à dix mètres de haut) et la trottinette électrique qui vous conduira vers les meilleurs producteurs locaux qui environnent le site de loisirs.

Des animaux peuplent aussi la vallée d'Argelès-Gazost. Le long du Gave de Gavarnie, Franck est à la tête de la Truite des Pyrénées, troisième génération de cette agriculture en plein eau qui permet de découvrir un produit gourmand né et élevé dans l'eau naturelle de la montagne.

Des animaux aussi avec le parc animalier des Pyrénées, lieu incontournable pour toute la famille, avec des animations comme les soigneurs d'un jour, que le Road Trip vous fera découvrir côté coulisses.

