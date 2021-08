Le Road-trip de Béarn en Bigorre : A la découverte de Saint-Pé de Bigorre et Lestelle Bétharram

Chaque semaine, Eric part en road-trip entre Béarn et Bigorre. Première étape pour cette rentrée entre Lestelle-Bétharram et Saint-Pé de Bigorre. Les Grottes, la base sport nature, des Coffrets gourmands, un Vieux Logis et même des balades méditatives sont au programme !

Le road-trip d'Eric, c'est votre nouveau rendez-vous de la rentrée sur France Bleu Béarn Bigorre. Chaque semaine, Eric Bentahar part à la rencontre de ceux qui font le Béarn et la Bigorre. Et les rencontres ont été riches pour la première destination, entre Lestelle-Bétharram (Béarn) et Saint-Pé de Bigorre (Hautes-Pyrénées).

Avec une première étape au coeur de la montagne grâce aux Grottes de Bétharram et son directeur Albert Ross. C'est la quatrième génération de cette famille de passionnés, qui a ouvert le site naturel au public. A l'intérieur, la montagne s'ouvre grâce à l'écoulement naturel de l'eau. Entre Béarn et Bigorre, à la limite administrative entre les deux territoires, vous pourrez découvrir un site impressionnant où la nature use de sa force et du temps.

Puis direction le Vieux Logis à Lestelle-Bétharram où Francis et Marie-Pierre Gaye vous accompagnent depuis des décennies. L'ancienne ferme familiale est devenue un vrai havre de paix où la nature environne cet établissement de charme et confortable, entre ses grandes salles de restauration et de repos, la piscine, les bungalows dans le parc...

A Saint-Pé de Bigorre, gourmandises et sport seront au programme, dans cette première étape en Hautes-Pyrénées. Le magasin Coffrets gourmands vous dévoilera un gâteau basque maison, mais aussi des produits du terroir soigneusement sélectionnés par Pascal pour vous permettre de vous régaler sans (trop) cuisiner. Puis direction la base de Sport Nature Hautes-Pyrénées où le kayak est roi. Entre stages, découvertes et professionnels médaillés qui viennent descendre le Gave de Pau depuis Lourdes, jusqu'aux portes de Lestelle-Bétharram.

Enfin, la nature vous offrira aussi des moments de détente et de retour sur soi grâce aux balades méditatives de Christelle Normand, depuis le camping du Saillet. Pour quelques heures dans la forêt ou pour un week-end à famille, vous apprendrez à réaliser le lâcher-prise indispensable à l'heure de la rentrée.

Le Road-trip d'Eric est à retrouver tous les jours, du lundi au vendredi, sur France Bleu Béarn Bigorre. Rendez-vous à 6h15 et 16h20, sans oublier l'intégrale dans le Béarn Bigorre Poursuite chaque dimanche de 10 heures à 11 heures.

Et en podcast tout au long de la journée sur francebleu.fr !