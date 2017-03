Le Robinson Crusoe nordiste repart à l'aventure!

Le chef d'entreprise nordiste Gauthier Toulemonde se lance un nouveau défi : il va passer 40 jours dans le désert d'Oman pour promouvoir une fois de plus le télétravail. Il était déjà parti seul sur une île déserte en Indonésie.

Gauthier Toulemonde remet ça! Le rédacteur en chef d'un magazine consacré aux timbres, qui vit à Saint-André-lez-Lille, s'offre une nouvelle aventure. Il part en fin de semaine passer un mois et demi dans le désert d'Oman, au Moyen-Orient, avec son ordinateur portable pour promouvoir le télétravail. Il sera accompagné pendant les trois premiers jours, le temps de s'accoutumer aux conditions de vie dans le désert. Des dromadaires porteront son matériel jusqu'à son point de destination. Et ensuite, il sera seul, dans le désert, avec toutefois un lévrier persan, un chien habitué au désert: "Il me tiendra compagnie et je pense que j'en aurai largement besoin!".

Des conditions extrêmes

Il aura dans ses bagages quatre panneaux solaires, deux batteries, deux ordinateurs, un téléphone, une tente, et quelques vêtements. Il s'attend à perdre encore plus que les 14 kilos perdus lors de sa précédente expérience en Indonésie: "Comme j'ai besoin de 4 litres par jour au minimum, j'ai fait le choix de prendre vraiment le minimum pour la nourriture, quelques biscuits, du pain, du riz, mais vraiment pas grand chose". Il sera suivi à distance par un médecin. Sur place, il compte se lever avant le lever du soleil, et il fera en sorte d'être déjà prêt pour la nuit vers 18h, quand la nuit tombera. Ensuite, il s'équipera de lampes frontales pour travailler en relation avec la France.

Le PDG-globe trotter s'était fait connaître en partant déjà en 2015 seul sur une île déserte en Indonésie, déjà pour promouvoir le télétravail. Il avait souvent eu faim et avait perdu 14 kilos! Il assure que cette nouvelle aventure est différente: "Sur une île déserte, il y a la frontière naturelle qui a un côté rassurant quand on est seul. Là, je serai dans un grand vide et ce sera un défi supplémentaire, notamment en terme de solitude".