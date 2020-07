Le robot"Jojo" livre des produits frais à Montpellier

La société de transport écologique Services Ecusson Vert et la start-up Fraichy ont testé un droïde de livraison de colis dans le quartier Antigone à Montpellier. Ce robot de près d'1 m3 de volume roule à 6km/h et peut transporter jusqu'à 300 kilos de marchandise.

Un jour peut-être les robots remplaceront les livreurs de colis à domicile. Un test grandeur nature était organisé ce vendredi 10 juillet près des Halles Jacques-Coeur quartier Antigone à Montpellier (Hérault). Un robot baptisé "Jojo" a transporté des olives depuis l'étal du Comptoir des Olives jusqu'au domicile d'une cliente du quartier.

Un gros cube sur roues

"Jojo" ne fait aucun bruit. Il se déplace à la vitesse de 6km/h sur une distance de 14 kilomètres. C'est une grosse boite sur 4 roues, de près d'1 m3 de volume. Christophe Caset-Carricaburu patron de SEV entreprise spécialisée dans le transport écologique dans l'Ecusson teste ce robot qui pour l'instant n'a pas le droit de se déplacer seul : "la réglementation ne le permet pas encore. Il doit donc suivre un livreur qui marche devant lui . Il peut aller sur tous types de terrains et même monter une marche de 20 centimètres".

Moins de pénibilité pour les livreurs

Ce droïde conçu par la société Twinswheel peut transporter jusqu’à 300 kilos de marchandise, autant de poids en moins pour le livreur se réjouit Tom Véa cofondateur de Fraichy une plateforme montpelliéraine qui permet de faire ses courses en ligne chez des petits commerçants de quartier et de se faire livrer à domicile :

Nous livrons des colis assez volumineux car ce sont des courses alimentaires donc cela peut représenter 20 ou 25 kilos par client , c'est autant de poids en moins pour le transporteur

Pour le test du jour c'est un colis d'olives qui a été livré, quelques centaines de mètres parcourus entre les Halles Jacques Coeur et le domicile d'une cliente agréablement surprise en ouvrant sa porte _"c'est marrant, on ne sait pas si on doit s'adresser au robot ou au livreur"_conclut-elle en souriant.