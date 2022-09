Coupe du monde de planche à voile : le Rochelais Antoine Albeau en compétition en Allemagne

Dimanche 25 septembre 2022, le Rochelais Antoine Albeau, 50 ans et 25 fois champion du monde de windsurf, va tenter une nouvelle fois de briller lors de la Mercedes Benz Windsurf World Cup, en Allemagne. Et ce passionné de la mer ne compte pas s'arrêter là.

Le Rochelais Antoine Albeau décrochera-t-il son 26ème titre de champion du monde de planche à voiles ? Dès le dimanche 25 septembre, il participe à la Mercedes Benz Windsurf World Cup, sur l'île de Sylt, en Allemagne. Une des étapes de la Coupe du monde de windsurf. Pour le quinquagénaire, cette compétition lui permet de continuer à exercer ce sport de passion.

Un objectif : le podium

"C'est une épreuve que l'on connaît super bien, avec des conditions que l'on peut avoir en France", explique Antoine Albeau. Le sportif est confiant. Juste avant le début de la Mercedes Benz Windsurf World Cup, son objectif est clair : monter sur le podium. "J'ai pu bien m'entraîner avant de venir. Pour l'instant je suis prêt. Je me suis préparé sur l'eau, seul ou avec d'autres, j'ai fait des entrainements typiques", détaille-t-il. Au programme de cette semaine d'épreuves : du slalom notamment, car la météo s'annonce favorable. Mais la médaille n'est pas assurée : "C'est une mer assez agitée, donc l'épreuve peut être difficile. Ca va bien se disputer sur l'eau".

"Ce sport me tient à cœur"

Malgré ses 25 titres de champions du monde, Antoine Albeau ne souhaite pas arrêter les compétitions tout de suite. "J'ai toujours fait ça, donc c'est vrai que ce sport me tient à cœur", confie-t-il. "C'est la joie de naviguer, d'être seul sur sa planche et de pouvoir aller où on veut".

Le Rochelais s'est aussi lancé un nouveau défi : le projet Zéphir. Le but : battre le record du monde de vitesse en voile, actuellement à 122km/h. Et pour cela, il doit continuer de s'entraîner, notamment lors de compétitions comme celles-ci : "Cela me permet de rester actif et dans l'actualité".

Pour mener à bien son projet, Antoine Albeau travaille avec des ingénieurs : "On essaye de réfléchir à comment la planche à voile fonctionne et trouver une solution pour aller plus vite que les 100 km/h qu'on fait actuellement et aller chercher ce record". En parallèle, le sportif cherche toujours des partenariats pour financer son défi.