Big Flo et Oli ont officialisé le lieu et la date de leur festival en région toulousaine. Ce sera finalement au Domaine d'Ariane à Mondonville, à 20 minutes en voiture de Toulouse. Une nouvelle qui ravit les gérants du gîte mais aussi les habitants.

Le Rose Festival de Big Flo et Oli se prépare à Mondonville : "un truc de dingue"

Le Rose Festival se déroulera au Domaine d'Ariane les 3 et 4 septembre 2021.

Lorsqu'Audrey Moyaux a décroché son téléphone et appris que Big Flo et Oli voulaient lancer leur festival dans son domaine, elle a eu du mal à y croire. "Incroyable, un truc de dingue" pour la gérante du Domaine d'Ariane situé à l'entrée de Mondonville.

Big Flo et Oli ont en effet officialisé la nouvelle ce lundi soir sur leurs réseaux sociaux.

Le complexe de 27 hectares a été retenu par les deux rappeurs qui souhaitaient depuis longtemps organiser leur festival chez eux, dans la région toulousaine. Le Domaine d'Ariane accueille pourtant la plupart du temps des séminaires, des classes découverte ou encore des voyages d'affaires. Mais jamais de festival.

C'est totalement inédit" - Audrey Moyaux, la gérante du Domaine d'Ariane à Mondonville.

Le Rose Festival compte accueillir 22 000 personnes par jour sur le Domaine d'Ariane. Des chiffres qui montent à la tête et auxquels Audrey Moyaux n'aurait jamais pensé un jour. "Mais le projet est bien monté, sérieux et très concret".

Vue aérienne du Domaine d'Ariane à Mondonville. - © Domaine d'Ariane

Plusieurs animations

Audrey Moyaux travaille sur le projet depuis plusieurs mois avec les deux rappeurs. Un projet qui la rend fière et qui n'est pas centré qu'autour de la musique. Les deux rappeurs veulent en effet faire travailler des jeunes en insertion autour de leur festival et créer plusieurs animations jusqu'au 3 et 4 septembre prochain.

La première animation commence d'ailleurs pour les vacances de la Toussaint avec une colonie de vacances qui devrait réserver quelques surprises aux heureux bénéficiaires... Mais pas plus de détail pour l'instant.

Pas de détail non plus encore sur la programmation musicale du festival. Elle devrait arriver dans les semaines ou les mois qui viennent.