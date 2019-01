Le restaurant "La Tour" à Sancerre perd son étoile au Michelin

Sancerre, France

"Cette année, on a été en dessous des autres années ; on a eu un gros problème de service en salle....on mérite de perdre cette étoile". Baptiste Fournier, le chef du restaurant "La Tour" à Sancerre comprend la sanction des inspecteurs du "guide rouge". Le restaurant qui avait décroché sa première étoile en 2011 vient donc de se la voir retirer. Même si c'est une déception, Baptiste Fournier est loin d'être abattu et comprend la sanction : " On a peiné à trouver du personnel pour le service ; au niveau cuisine, je pense qu'on a pas baissé le niveau, mais en salle c'était plus compriqué : quand on arrive dans un restaurant et que le service est moyen, on mange tout de suite moins bien ! "

Le restaurateur de Sancerre va même plus loin en estimant qu'avec cette sanction, le guide Michelin est crédible. Baptiste Fournier fait son méa-culpa et essaie de comprendre : "Peut-être que j'étais trop en cuisine, je n'ai peut-être pas géré le restaurant dans son ensemble." L'objectif maintenant, c'est de reconquérir cette première étoile mais sans rien changer à sa cuisine. Une remise en question en tout cas avec un objectif : " retrouver une vraie ambiance de travail agréable"