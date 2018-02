Bergerac, France

Sur son costume, Jean-Baptiste Alix arbore fièrement les deux drapeaux chers à son cœur : le drapeau Français et le drapeau Ukrainien. Ce Bergeracois d'origine, installé à Kiev en Ukraine depuis 3 ans, est à l'origine de la venue d'une délégation de 80 joueurs, entraîneurs, dirigeants de la sélection U18 Ukrainienne en Périgord. "Ils ont fait deux jours et deux nuits dans le bus pour venir" raconte d'emblée Jean-Baptiste Alix. Jusqu'à mercredi soir, la délégation va arpenter le Périgord et ses environs, mais aussi parfaire son rugby. "Là bas, en Ukraine, il n'y a aucun moyen pour le rugby, aucune infrastructure" détaille celui qui joue le rôle de consultant pour la sélection nationale U18 "On essaye de développer le rugby sur le modèle d'un autre pays de l'Europe de l'est, la Géorgie"

Une délégation de 80 joueurs, entraîneurs et dirigeants Ukrainiens

La venue de cette délégation de 80 joueurs, entraîneurs et dirigeants va permettre au rugby Ukrainien de se mesurer au rugby Français. "Parfois sur l'arbitrage, les règles sont un peu différentes, il faut que l'Ukraine se mette à niveau" explique Jean-Baptiste Alix, qui a arbitré des lmatchs de haut niveau pendant 5 ans avant son départ en Europe de l'est. Des confrontations sont au programme contre les jeunes de l'école de rugby de l'US Bergerac, ce samedi. Mais aussi contre des joueurs de Sainte-Foy-la-Grande ce dimanche, et des joueurs du centre de formation du SU Agen, dont l'équipe première évolue en Top14, mercredi prochain. "Le rugby, ce sont les valeurs de solidarité, de partage, de convivialité, on offre des repas, nos infrastructures, des goûters" sourit, tout heureux, Alexandre Frontere, le président de l'US Bergerac.

"J'essaye de rendre à ce pays tout ce qu'il m'a apporté" - Jean-Baptiste Alix

Jean-Baptiste Alix, ce Bergeracois d'origine, est à l'initiative du déplacement de la délégation Ukrainienne en Périgord © Radio France - Paul Barcelonne

Avec une bonne dose de volonté et des dimanches souvent sacrifiés, Jean-Baptiste Alix poursuit son aventure en Ukraine depuis 3 ans. "Je suis pourtant parti au départ en me disant que je serai de retour au bout de 3 mois". En Ukraine, il tente de compenser, le manque d'infrastructures "et le beau temps", pourtant idéal pour jouer au rugby. "J'aime ce pays, j'essaye de lui rendre tout ce qu'il m'a apporté". Au quotidien, Jean-Baptiste Alix est professeur de Français dans une école trilingue (Russe, Anglais, Français). "En Ukraine, l'image de la France est très bonne, l'inverse est moins vraie".