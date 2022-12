PHOTOS - Le rush à Mulhouse pour la distribution des colis qui iront au pied du sapin

A l'approche de Noël, c'est le rush pour les colis qui iront au pied du sapin. Sur le site DHL d'Illzach-Mulhouse, la plateforme la plus importante du Grand Est, les colis viennent d'un peu partout. L'activité est forte en cette période de Noël : + 30% par rapport à une période normale. Ce sont 7.000 colis par jour qui sont reçus et distribués par les livreurs.

ⓘ Publicité

Des renforts appelés pour ce pic d'activité

Pour livrer tous ces colis, une dizaine de chauffeurs en plus ont été appelés en renfort. Ce sont en tout plus d'une cinquantaine de personnes qui travaillent sur cette plateforme. Elle traite des colis venus de Paris et de Lyon.

Le tri se fait avec le sourire des chauffeurs © Radio France - Guillaume Chhum

Les colis viennent du monde entier de l'aéroport de Bâle-Mulhouse © Radio France - Guillaume Chhum

loading

"Il y en a aussi qui arrivent du monde entier, depuis l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il faut plus de personnes pour le tri et pour l'acheminement des colis. Pour cette période de Noël, nous avons beaucoup de petits colis qui viennent du e-commerce que l'on distribue pour aller au pied du sapin," explique Bernard Stils, le responsable de la plateforme DHL d'Illzach.

Plateforme ultramoderne pour trier les colis

Une fois arrivés sur la plateforme, les colis sont acheminés sur un grand tapis roulant. " Ils passent sous un tunnel de lecture et en une fraction de seconde, ce tunnel lit le bordereau pour l'orienter dans la bonne direction. C'est un peu une autoroute. C'est une machine qui est capable de traiter 3.000 colis par heure," précise le responsable du site.

Les chauffeurs placent les colis sur leurs étagères dans la camionnette © Radio France - Guillaume Chhum

La plateforme est en pleine effervescence pour les fêtes de Noël © Radio France - Guillaume Chhum

loading

Les colis sont ensuite pris en charge par les chauffeurs qui ont leur feuille de route. C'est le cas de Mickael Perez qui s'occupe du secteur de Guebwiller. " "J'ai des étagères dans ma camionnette, pour trier en fonction des secteurs. C'est une grosse période et je contribue au travail du père Noël," sourit ce chauffeur.

Des colis qui iront ensuite au pied du sapin, pour le 24 décembre.