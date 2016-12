Le Sablé FC fête ses 30 ans avec un album de vignettes des membres du club

Trente ans que le Sablé FC existe ! Le club a dignement fêté l’événement tout au long de l'année, avec une grande fête avant l'hiver et... un album de vignettes comme à l'époque des collections Panini, où figurent les 523 membres du club.

Pour ses trente ans d'existence le Sablé FC s'est fait tirer le portrait d'une manière un peu particulière : les 523 membres se retrouvent dans un livret et en vignettes à collectionner à la manière des livrets Panini des plus grands clubs de football... Une tendance lancée par le club amateur de Marly dans le Nord-Pas-de-Calais, l'an dernier et un "moyen original d'attirer l'attention sur le club" explique un site internet dédié au football féminin, comme une entreprise du sud de la France qui propose ce service clé en main. Lors de la distribution mercredi, pendant le noël du club, ce sont les plus grands qui se retrouvent à échanger joueurs et dirigeants et à coller frénétiquement dans leur cahier ! Les fonds collectés serviront à financer des animations au sein du club.

Danik Clément, Christian Duveau, François Pacaud et l'entraîneur du Sablé FC Olivier Pignolet figurent aussi dans l'album de vignettes du club. © Radio France - Marie Mutricy

Les 523 membres du club en vignette

"T'aurais pas mon gamin" demande une maman. Le photographe officiel du Sablé FC, Christian Duveau vérifie dans ses doubles : "mauvaise pioche". Et bon courage à cette famille dont les trois enfants sont au club et qui ne les ont pour l'instant pas trouvés parmi les quinze paquets de dix vignettes achetés ! A l'origine du projet, François Pacaud et Danick Clément du conseil d'administration, cherchaient un projet original pour marquer les trente ans du club. "Curieusement, même les anciens qui sont à côté de nous, décollent et collent des vignettes depuis une heure" constate, ravi, Danick Clément.

La nostalgie des albums Panini

Car le projet rappelle des souvenirs aux adultes : "quand j'étais jeune je collectionnais les joueurs de Saint-Etienne et de Nantes, raconte Christian Duveau. Mais je n'avais pas le livret. Alors je les collais sur ma tête de lit en bois". Il aurait pu collectionner Olivier Pignolet, l'actuel entraîneur de l'équipe senior, en CFA2.

On est tous nostalgiques de ces paninis sur lesquels on figurait quand on était joueur ! J'ai eu la chance d'y figurer pendant deux ans quand je jouais au Mans - Olivier Pignolet, entraîneur de l'équipe Sénior et ancien joueur de football

Le coach a d'ailleurs son livret qu'il tient à remplir : "ça représente aussi l'histoire du club, j'espère avoir toutes mes vignettes dans mon album" !