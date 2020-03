Le salon "Avignon Motor Festival" reporté à fin mai à cause du coronavirus

Le Salon Avignon Motor Festival n'aura pas lieu au parc des expositions les 20, 21 et 22 mars prochains. Sur recommandation de la Préfecture de Vaucluse, les organisateurs viennent de décider de le reporter au 29, 30 et 31 mai 2020, soit deux mois après. Le salon accueille en moyenne près de 52 000 visiteurs en intérieur et en extérieur. 135 clubs sont représentés et il réunit 500 exposants.

Cette mesure s'inscrit évidemment dans le cadres des préconisations du gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. En écoutant le ministre de la Santé samedi dernier réclamer l'annulation des manifestations de plus de 5 000 personnes lorsqu'elles sont confinées, Camille Bourges le commissaire général s'attendait à cette situation. "_Une décision qui est prise avec sagesse_" selon lui. Reste maintenant à ses équipes à prévenir tous les participants et de refaire la totalité de la communication avec les nouvelles dates. Il y aura une perte financière pour l'organisateur, mais c'est le prix à payer pour la santé des milliers de participants de ce salon qui reste l'un des plus grands événements européens dans le secteur automobile.