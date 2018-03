En cette semaine on ne peut plus hivernale, c'est le moment de penser à l'isolation de votre logement. D'autant plus que le salon de l'habitat ouvre ses portes à 10 heures ce vendredi 2 mars au parc des expositions de Dijon, avec 180 exposants.

Dijon, France

180 professionnels vous attendent au parc des expositions de Dijon, où s'ouvre à 10h ce vendredi 2 mars le salon de l'habitat, proposé par Dijon Congrexpo. Jusqu'à lundi inclus, vous y trouverez tout ce qu'il faut pour financer un projet, contacter des entreprises, aménager votre logement. Cette année, le secteur amélioration et rénovation de l'habitat sera le plus important avec une centaine d’exposants.

Des résultats spectaculaires

La société Cosy Eco à Ouges, y tient un stand. Elle est spécialisée dans l'isolation des combles, mais aussi des murs. Des murs responsables de 20 à 25% des déperditions de chaleur. La réfection d’un crépi est l'occasion d'en profiter pour poser une isolation extérieure, selon Vincent Dessablon, co-dirigeant de l'entreprise : « quitte à mettre un échafaudage, le fait de poser un isolant, déduction faite des aides, ça ne revient guère plus cher. » On peut opter pour la pose d’un isolant en polystyrène de 12 cm d’épaisseur, ou plus efficace encore, d’une isolation en fibres de bois. « En ce moment on a une maison à Couchey où le chauffage est coupé de 23 heures à 6 heures le matin, et qui ne perd qu’un demi-degré la nuit ».

Cyril Chapeleau est conseiller à l'Espace Info Energie de Côte-d'Or, une structure de l'association Bourgogne Energies Renouvelables. Pour bien isoler une maison, il faut dit-il d’abord s’occuper de la toiture, qui représente 25 à 30% des déperditions de chaleur. Les murs comptent pour 20 à 25%. Il y a aussi la ventilation, puis les fenêtres qui représentent 10 à 15% des déperditions.

S'y retrouver dans le maquis des aides financières

Les conseillers de l’Espace Info Energie tiendront plusieurs conférences dans le cadre du salon de l’habitat, dont deux samedi et dimanche, à 15 heures, consacrées aux aides financières pour des travaux de rénovation énergétique. Des aides qui peuvent être réservées aux foyers les plus modestes, mais pas seulement. Quatre d’entre elles sont accessibles à tous, le crédit d’impôt, la TVA au taux réduit de 5, 5%, le certificat d’économies d’énergie, prime donnée par les fournisseurs d’énergie, et enfin l’éco-prêt à taux zéro.

Mais attention, mieux vaut bien se renseigner au préalable, auprès de l'Anah, Agence nationale de l'habitat, l'Adil, association pour l'information sur le logement, ou encore l'EIE, Espace Info Energie. Même quand elles sont accessibles à tous, ces aides sont conditionnées à certains types de travaux, réalisés par des professionnels certifiés RGE (reconnu garant de l’environnement).

Le dispositif d'aides financières pour la rénovation énergétique des logements existants. - Espace Info Energie

Eviter les arnaques

L'isolation, accompagnée d'aides financières incitatives, est un marché juteux. Mais gare aux arnaques ! Pierre Guille, président de l'association de consommateurs UFC Que Choisir Côte-d'Or, met en garde contre certaines pratiques. « Des personnes font du démarchage à domicile sur des travaux d’isolation, avec des bons de commande sans droit de rétractation. D’autres demandent une avance, sans tenir compte du droit de rétractation. »

Certains font miroiter l’obtention d’une aide financière devenue obsolète. « Pour avoir 30% sur des changements de fenêtres, il fallait que le devis soit signé avant le 31 décembre 2017, et pour certains travaux d’isolation, tels que des portes et des volets, ce n’est plus reconnu. » L’UFC Que Choisir a publié à ce sujet des articles sur son site.

Le salon de l'habitat ouvre ses portes de 10 heures à 19 heures ce 2 mars au parc des expositions. Il se tient jusqu'au 5 mars inclus. L'entrée coûte 5, 50 €. C'est gratuit pour les enfants accompagnés, jusqu'à 15 ans (tarif réduit pour les 16-25 ans, les étudiants et les plus de 65 ans).