Le salon de la chasse de retour à Châteauroux après deux ans d'absence

Après deux ans d'absence à cause du Covid, le salon de la chasse rouvre ses portes ce week-end au parc des expositions de Belle-Isle à Châteauroux. Des milliers de chasseurs sont attendus.

C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les chasseurs. La 12e édition du salon de la chasse a ouvert ses portes à Châteauroux ce samedi 8 avril. Plusieurs milliers d'amateurs sont attendus sur tout le week-end au parc des expositions de Belle-Isle. Au programme : des stands de matériel pour la chasse, de nourriture, de sculpture mais également des trophées de cerfs et un espace cinéma.

"C'est un rendez-vous incontournable"

À l'entrée du salon, le stand de chasse à l'arc pose le décors. On y trouve des flèches et des viseurs, de quoi faire le bonheur de Cyril, un chasseur de Reuilly. "Je regarde parce que je suis archer depuis 36 ans, avant même que ce soit autorisé en France, raconte-t-il. Je suis toujours aussi passionné et je viens voir les nouveautés, ça fait plaisir de voir un stand d'archerie sur un petit salon régional".

De nombreux stands vendent du matériel de chasse © Radio France - Justine Claux

Un peu plus loin, place aux produits du terroir, de la charcuterie et du fromage. Mais pour Jean-Luc, le choix est vite fait : direction le stand de vins. "Je suis un fidèle habitué, plaisante-t-il. Je prends un vin liquoreux, il est en promotion donc j'en profite".

Le salon permet également aux exposants de se faire connaître. "Je fais régulièrement les salons de la chasse et les salons de la coutellerie pour rencontrer différents publics et me faire connaître. À chaque fois, c'est un bon moment", explique Frédéric Charrier, artisan coutelier.

Le stand de couteaux de Frédéric Charrier © Radio France - Justine Claux

Après deux ans d'absence à cause du Covid, le salon est de retour et marque les retrouvailles des chasseurs du Berry. "Je viens ici tous les ans, c'est extrêmement convivial, c'est un grand moment, je pense que ce salon de Châteauroux a quelque chose d'assez magique. C'est un rendez vous incontournable", assure Jean-Paul Bouchet, auteur de livres de chasse. Un rendez-vous incontournable pour les 11.000 chasseurs de l'Indre.

Jean-Paul Bouchet est notamment l'auteur des romans de chasse "Beauregard" et "Le Bois de la Marquise" © Radio France - Justine Claux

Le salon de la chasse est ouvert de 9h à 18h ce dimanche 10 avril au hall des expositions de Belle-Isle à Châteauroux. L'entrée est gratuite.