Les innovations de l'été 2017 sont au salon des Plages à La Grande Motte

Le salon des Plages se tient jusqu'à mercredi à La Grande Motte (Hérault). Réservé aux professionnels, il présente les produits et les nouveautés pour équiper les paillotes, les bars, les restaurants pour la prochaine saison estivale.

Sur le salon des Plages il flotte comme un parfum de vacances. Le visiteur déambule sur du sable au milieu des transats et des parasols, accompagné par des chanteurs des îles.

Musiciens et danseuses dans les allées du salon des plages © Radio France - Sébastien Garnier

On y trouve aussi les dernières innovations du secteur comme la box imaginée par une héraultaise, Laurence Dufrene. Cette boîte se plante dans le sable et permet de mettre vos objets précieux à l'abri du sable et des voleurs,pendant la baignade. Elle sera vendue prochainement en boutique à Lansargues (à partir de 149 euros). On peut aussi la louer.

Des échantillons de la box présentés sur le salon des plages © Radio France - Sébastien Garnier

Si vous préférez bronzer dans une paillote vous apprécierez plagee : la première application au monde qui permet de réserver un transat via son smartphone. Déjà 200 paillotes utilisent ce service dont quelques unes dans l'Hérault.

Dans les restaurants de plage ce qui devrait aussi faire fureur l'été prochain c'est le suprême coktail aussi appelé "séparateur de liquide" . Primé au concours Lépine, cet outil magique permet de jouer avec les couleurs dans les verres, de faire des kirs à trois étages ou de séparer un champagne blanc d'un champagne rosé. Effet garanti!

Le séparateur de liquide pour des coktails multicolores © Radio France - Sébastien Garnier

Le salon des Plages - Esplanade Jean Baumel - La Grande Motte

Nocturne ce mardi jusqu'à 22h , fermeture ce mercredi à 17h.