Le Salon des séniors d'Auxerre présente un bus pour anticiper la perte d'autonomie

Pour sa 6ème édition, le Salon des séniors d'Auxerre propose une nouveauté : un bus rempli d'outils du quotidien, du mobilier et des objets adaptés aux personnes qui perdent en autonomie. Ce bus est à visiter du 29 au 30 septembre 2023 à Auxerreexpo, pour découvrir tout ce qu'il est possible de mettre en place pour vieillir au mieux chez soi.

ⓘ Publicité

Anticiper pour vivre au mieux la perte d'autonomie

Tout dans ce bus ressemble à un appartement classique, mais avec des accessoires ajoutés pour aider les personnes âgées à vieillir au mieux chez elle. Dans la partie salle de bain, un lavabo, à première vu comme tous les autres, mais dont le meuble est en fait un siège, explique Fanny Dourthe, ergothérapeute : "le lavabo est une vasque suspendue. Le siège permet de s'assoir, donc si la personne a du mal à rester debout longtemps, si elle est fatigable, elle peut faire sa toilette sans se fatiguer." Il y a aussi des ustensiles de cuisine adaptés ou une boîte à clés avec un code qui permet de laisser les clés plus accessibles aux aidants. Mais l'outil indispensable pour Fanny, c'est une veilleuse à détection de mouvements : "elle s'allume quand on passe devant, précise-t-elle. Donc la nuit lorsqu'on se lève, on n'a pas besoin d'allumer la lumière et ça permet de limiter les chutes." Autant d'accessoires auxquels on ne pense pas forcément, mais qu'il faut savoir adopter au fur et à mesure que l'on vieillit.

EN IMAGES - Le bus de l'autonomie

L'intérieur du bus se visite pour découvrir les outils qui existent © Radio France - Pauline Boudier

La salle de bain est adaptée aux personnes à mobilité réduite © Radio France - Pauline Boudier

Le matériel informatique peut être adapté aux problèmes de vue © Radio France - Pauline Boudier