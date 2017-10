Le salon du mariage 2017 bat son plein au parc des expositions de Nîmes

Le salon du mariage de Nîmes c'est jusqu'à ce dimanche soir au parc des expositions de Nîmes. On y trouve tout ce qu'il faut pour les mariages, du traiteur jusqu'au photographe en passant par les robes de mariés.

Vous voulez vous dire oui ? Alors il faut aller au salon du mariage de Nîmes, au parc des expositions. Pour sa trentième édition ce salon accueille une trentaine d'exposants du fleuriste au photographe, tout y est pour le mariage. Il y a même des wedding planner. Ce sont ces femmes ou ces hommes qui organisent votre mariage de A à Z. Nathalie est la gérante de Vénus Agency à Nimes et son activité marche très bien, pas parce que le mariage c'est tendance mais parce que de plus en plus de futurs mariés ne veulent pas s'occuper de l'organisation de l’événement.

Le wedding planner s'occupe de tout

On vit à cent à l'heure aujourd'hui, on part le matin tôt on rentre tard le soir et il faut courir le week-end les DJ, les traiteurs. Les gens ne veulent pas forcément s'y consacrer. Nous on fait tout de A à Z, du premier coup de fil jusqu'au lendemain du mariage." Nathalie

Pour une prestation de wedding planner il faut compter environ 3.000 euros.

Un défilé de mode pour robes et costumes de mariés

Autre temps fort de ce salon 2017, le défilé de mode en robe de mariés. 4 sont organisés tous les jours avec des mannequins professionnels. L'occasion de s'imaginer dans les robes pour certaines futures mariées comme Médélie.

Défilé de mode pour mariage

je m'imagine danser, voir mon prince charmant avec son beau costume"'

un défilé très professionnel

Et pour un costume du défilé ce n'est pas plus cher qu'ailleurs, il faut compter en 500 et 1.300 euros.