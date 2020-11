Le salon équestre Cheval Passion n'aura pas lieu en janvier à Avignon

C'est un coup dur. Le 36ème salon équestre Cheval Passion n'aura pas lieu du 20 au 24 janvier comme prévu. Avignon Tourisme et le comité d'organisation de la célèbre manifestation ont pris la -difficile- décision de la reporter au mois de mai 2021 (du 12 au 16 mai) en raison de la pandémie de Covid-19. Un nouveau coup dur pour l'économie touristique en Vaucluse après les annulations du Festival d'Avignon, des Chorégies d'Orange et des très nombreuses manifestations qui n'ont pu se tenir cette année.

Un rendez-vous majeur pour l'ensemble du monde équestre

Avec 1200 chevaux, 800 éleveurs, 80 heures de spectacles et 90.000 visiteurs sur les cinq jours du salon, Cheval Passion est un rendez-vous incontournable pour les amoureux du cheval, professionnels ou amateurs. C'est aussi une formidable vitrine de l'innovation dans le monde équestre et un levier économique essentiel pour l'ensemble de la filière cheval en Vaucluse et dans notre région. 250 stands d'exposition, des rencontres professionnelles, des concours et des animations rythment chaque édition de Cheval Passion.

Pas de garanties suffisantes - Les organisateurs de Cheval Passion

"Les perspectives d'évolution de l'épidémie de Covid-19 pour le mois de janvier n'offrent pas de garanties suffisantes pour nous permettre d'accueillir les exposants, les visiteurs du salon et les spectateurs du gala des Crinières d'or dans un environnement sécurisant" expliquent les organisateurs "plus que jamais mobilisés pour concevoir et organiser un rendez-vous équestre de premier plan au parc des expositions d'Avignon." Il devrait donc avoir lieu du 12 au 16 mai 2021. Rendez-vous est pris pour un nouveau festival d'émotions...

Une épreuve de tri de bétail pour le plus grand plaisirs des petits et des grands - Cheval Passion