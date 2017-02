Le salon nautique s'ancre à Arcachon

Le 4e salon nautique se tient du 14 au 17 avril sur le port de plaisance d'Arcachon. Un rendez-vous festif et économique qui s'ancre dans le paysage. Une manière de démontrer le dynamisme des acteurs de la filière. Les organisateurs attendent 40 000 visiteurs sur ce long week-end de Pâques.

Depuis 4 ans, c'est un rendez-vous festif et gratuit, et surtout important pour la filière nautique du Bassin d'Arcachon. "Un moment où nous démontrons notre image de 2e port de l'Atlantique et 3e national", explique le député-maire Yves Foulon. Du 14 au 17 avril, ce salon de 40 000 mètres carrés offre une "vitrine" au monde de la mer. Un long week-end de Pâques où les professionnels vont pouvoir montrer leur savoir-faire. Sur le port de plaisance, 110 exposants - dont 90 directement liés au nautisme. Avec une envie : hisser Arcachon parmi les grands temps forts de l'année. "Je crois que nous avons trouvé la bonne carburation. Nous sommes allés voir ce qui se faisait ailleurs : le Grand Pavois, le Nautic... Cette année, on a souhaité mettre plus de pôles, rompre avec le côté linéaire", annonce Alain Vivien, directeur général d'Arcachon Expansion.

Nouvelles animations

Parmi les nouveautés, 2 grands halls de 1000 mètres carrés chacun : un pôle équipementiers (avec une cinquantaine de stands) et l'autre consacré aux institutions et aux association du Bassin d'Arcachon (20 stands). "Autour, il y aura 4 pôles : "Nautisme", "Glisse", "AOC" (Arcachon origine constructeur, qui regroupera les grands chantiers navals du secteur) et "Occasion" (avec plus d'une centaine de bateaux exposés)", précisé Alain Vivien. Une manière de "s'identifier par rapport à ce qu'on vient chercher ou découvrir", ajoute le directeur général. A noter également qu'il y aura 3 restaurants, dont un éphémère de 200 couverts.

A travers une personne qui vient se balader, il y a potentiellement quelqu'un qui a envie de s'acheter un bateau : notre rôle, c'est de donner envie aux gens de venir. Après, c'est le rôle des professionnels de faire du business

Un week-end qui s'annonce également riche en nouvelles animations. Il y aura en particulier une vague artificielle pour s'initier au surf, une démonstration de sauvetage en mer par la SNSM (qui en profitera pour fêter ses 50 ans), ou encore de kite-surf. Plusieurs conférences (2 par jour) sont aussi prévues, dont une avec l'enfant du pays, Arnaud Boissières, qui vient de boucler le Vendée Globe.

Une "vitrine" du savoir-faire local

Ce salon nautique, c'est aussi un moment pour faire des affaires. "On est là pour présenter nos produits et les vendre", confie Emmanuel Martin, le président de l'Union des professionnels du nautisme du Bassin d'Arcachon (UPNBA, 110 sociétés qui représentent 1000 emplois). Chantiers navals, électroniciens, peintres, accastilleurs... "Il y a encore quelques temps, on ne se rendait pas compte qu'on était tous ces métiers là", ajoute-t-il : et ça va de l'artisan seul aux grands chantiers navals, en passant par les petites PME de 10 à 12 salariés. "On a un vivier très important", commente Emmanuel Martin. "A travers une personne qui vient se balader, il y a potentiellement quelqu'un qui a envie de s'acheter un bateau : notre rôle, c'est de donner envie aux gens de venir. Après, c'est le rôle des professionnels de faire du business", note Alain Vivien.

Cette année, les organisateurs tablent sur 40000 visiteurs. Soit à peu près la même affluence qu'il y a 2 ans, après une année 2016 difficile où le temps n'avait pas été au rendez-vous (24000 personnes). "On vise surtout le territoire de la Nouvelle Aquitaine, mais on porte aussi beaucoup de regards vers l'Espagne", assurent les organisateurs. Quant au budget, il reste le même que l'édition précédente (300 000 euros).

