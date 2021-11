Le salon du dessin de presse "Papiers d'actu" fait son retour au Poinçonnet pour défendre les libertés

Après avoir été annulé l'an dernier, le salon Papiers d'actu s'installe au Poinçonnet pendant tout le week-end. Une édition sous le signe des libertés pour défendre, plus que jamais, le droit à l'humour et la liberté d'expression.

Plus que jamais, il faut défendre les libertés ! C'est le mot d'ordre de cette nouvelle édition du salon du dessin de presse du Poinçonnet qui fait son retour. La 9ème édition de "Papiers d'actu" s'est installée dans la ville ce vendredi 19 novembre et va durer jusqu'à dimanche.

Après avoir été annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire, l'événement revient avec le thème "Liberté(s)". "Ce thème s'est imposé comme une évidence, suite à tout ce qu'on a vécu comme privations de libertés avec la pandémie, explique Mathilde Fouchet, adjointe au maire en charge de la culture. Après l'assassinat de Samuel Paty et l'anniversaire des attentats, il y a vraiment eu un engouement autour de ce thème".

Une trentaine de dessinateurs présents

Défendre la liberté de la presse, la liberté d'expression, le droit à l'humour. Une trentaine de dessinateurs sont présents pendant tout le week-end pour échanger avec les passionnés, caricaturer les visiteurs. "On est là aussi pour promouvoir notre métier, montrer aux gens qu'on existe, raconte Livingstone, un jeune caricaturiste périgourdin, présent pour la deuxième fois sur le salon. C'est un métier précaire, c'est difficile d'être payé à l'heure actuelle, de trouver un journal où dessiner".

Le Covid, la vaccination, l'élection présidentielle, la politique gouvernementale... L'actu inspire les dessinateurs et ils viennent présenter leur travail pendant tout le week-end aux visiteurs. "Par exemple, ce dessin c'est le sadomasochisme moderne, décrit Livingstone, en montrant son recueil de dessins. Il y a un gars attaché à une chaise en tenue de sadomasochiste qui dit 'Lis moi le Code du travail'. Ça montre qu'on a tellement souillé, déchiré le Code du travail qu'il n'en reste plus rien et que ça fait mal d'en parler", sourit le jeune homme, qui travaille pour des journaux locaux en Dordogne.

Le programme de "Papiers d'actu"

Le salon "Papiers d'actu" s'est donc installé au Poinçonnet. Samedi et dimanche, vous pouvez rencontrer et échanger avec les dessinateurs dans la salle Asphodèle entre 10h et 12h, et 14h et 18h. Il y a également des expositions à la mairie et dans la salle multisport.

Une table ronde est organisée samedi après-midi à 16h dans la salle du Conseil municipal sur le thème : "Les jeunes et les libertés".