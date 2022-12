Le Samu Social collecte des sacs de couchage pour les sans-abris dans les pressings du Var

Il y a sûrement chez vous un sac de couchage bien caché au fond d'un placard qui pourrait servir à des personnes dans le besoin. Afin de venir en aide aux sans-abris et alors que les températures frôlent les zéros degrés la nuit pour la deuxième année consécutive le Samu Social en partenariat avec des pressings du Var et des Alpes-Maritimes lance un collecte de duvets. Il suffit de déposer le sac de couchage dans un des pressings partenaires jusqu'au 31 mars 2023. Les pressings s'engagent à les nettoyer à titre gracieux, les emballer et les remettre aux partenaires sociaux.

Où trouver un pressing partenaire ?

Var :

Saint-Raphaël, le Carré Bleu, 171 avenue du XVe Corps

Alpes-Maritimes :