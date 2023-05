Le Samu social de la Sarthe en manque de bénévoles

Le Samu social de la Sarthe, chapeauté par la Croix rouge, n'a plus assez de bénévoles pour ses maraudes. L'association, qui circule tous les soirs dans les rues du Mans pour venir en aide aux SDF, recherche actuellement une vingtaine de personnes prêtes à donner de leur temps. Et même si un recrutement à cette période de l'année - l'approche de l'été - peut sembler à première vue surprenant pour une association intervenant habituellement l'hiver auprès des sans-abris, il est finalement logique.

Des maraudes l'été à cause de la canicule

Avec le réchauffement climatique et l'augmentation des épisodes caniculaires, le Samu social 72 est de plus en plus sollicité l'été notamment par la préfecture explique Ludovic Goupil, en charge du recrutement : "On a plus désormais de plans canicules que de plans grand froid. On a des appels, ainsi que Les pompiers et le 15, pour des SDF qui font des malaises à cause de la chaleur ou qui ne savent pas ou aller pour ne serait-ce que s'hydrater. On est désormais amené à intervenir 365 jours par an".

Ces maraudes estivales, moins contraignantes car plus courtes - de 18h à 21h -, sont devenues indispensables et obligent le Samu social à étoffer ses équipes. Alors que l'association fonctionnait avec 30 bénévoles en 2013, il lui en faut dix ans plus tard quasiment deux fois plus.

Renouveler les équipes

Un casse tête pour ce service de la Croix rouge confronté, comme la plupart des associations, a des difficultés de recrutement. "Cela devient compliqué aussi de fidéliser nos bénévoles". Le turn-over est important, les gens ne restant en moyenne que quatre ans selon lui, l'enjeu est de réussir à renouveler les équipes. "Ce n'est pas original mais le Covid nous a fait mal. Des gens sont partis par peur de ce fichu virus et ils ne sont pas revenus".

Le Samu social de la Sarthe demande à ses bénévoles d'être disponible trois soirs par mois pendant quatre heures. "Il ne faut pas s'en faire une montagne d'autant qu'on ne lâche pas les gens dans la nature. Il y a une formation et ils sont accompagnés par d'autres plus expérimentés".

Réunion le 2 juin

Une réunion d'information aura lieu le 2 juin 2023 à 17h30 dans les locaux du Samu social 72, rue de Belfort au Mans. Il est demandé de s'inscrire via l'adresse mail samusocial-ul.lemans@croix-rouge.fr ou au 02 43 84 02 95