Le sanctuaire de Pontmain lance un appel aux dons

Afin de préparer les 150 ans de l'apparition de la Vierge Marie en 2021, des travaux sont nécessaires sur le site. L'Eglise fait appel à la générosité des fidèles, des pèlerins et des touristes de passage pour les réaliser.

Renouveler le visage du sanctuaire de Pontmain, c'est une belle mission mais elle a un coût estimé à 300.000 euros. D'où cet appel aux dons. Plusieurs projets ont été identifiés.

Le premier c'est l'ouverture d'un accueil du pélerin à proximité de l'esplanade, un espace pour s'informer et échanger. Le second c'est le transfert du musée des voyants, le petit établissement est mal situé et inaccessible aux personnes à mobilité réduite. Le troisième c'est la rénovation du Grand Orgue de la Basilique qui commence à fatiguer, à s'user, il est vieux de 90 ans. Un instrument flambant neuf permettrait de proposer davantage de concerts et ainsi de faire rayonner la Basilique Notre-Dame de Pontmain souligne, dans un communiqué, le Diocèse de la Mayenne. Le dernier chantier c'est l'embellissement du portail de la Basilique.

Pour des informations complémentaires et faire un don, rendez-vous le site du sanctuaire de Pontmain en cliquant ici.