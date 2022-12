Le Sancy ouvre ses pistes dès ce week-end

Les stations de ski du Sancy vont ouvrir leurs pistes samedi à Super-Besse et au Mont Dore. Grâce au froid et aux chutes de neige de ces derniers jours. La totalité des domaines ne sera pas accessible. Conséquence : le tarif des forfaits est adapté. Identique sur les deux versants du Sancy. 20 euros la journée pour les adultes, et 12 pour les enfants.

Forfaits plus chers de près de 5%

Les stations qui ont inscrit cette nouvelle saison dans un cadre de sobriété énergétique avec un effort pour limiter leur consommation. Mais pour compenser un budget "énergie en hausse", le prix des forfaits va augmenter de près de 5% en conditions normales. Super-Besse ouvre samedi, puis sera ouverte et tous les jours de la semaine. Au Mont Dore, ce sera le week-end seulement jusqu'aux vacances de Noël.