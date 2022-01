Le sapeur-pompier Loïc Millo, disparu lors de la tempête Alex, cité à l'ordre de la Nation

Disparu dans l'effondrement d'une route alors qu'il circulait en voiture d'intervention pendant la tempête Alex, le sapeur-pompier Loïc Millo est cité à l'ordre de la Nation "pour courage et un dévouement exemplaire" indiquent ce mardi 4 janvier les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes. Le vendredi 2 octobre 2020, le véhicule d'intervention où se trouvait Loïc Millo se rendait à Roquebillière, dans la vallée de la Vésubie. Vers 21 heures 30, en pleine nuit et sous une pluie intense, la chaussée s'est effondrée, entraînant le véhicule et ses occupants dans la rivière déchaînée ce soir-là.

Pompier volontaire âgé de 31 ans, Loïc Millo était le binôme du commandant Bruno Kohlhuber, qui lui avait été retrouvé mort plusieurs jours après le passage de la tempête. Le commandant avait été cité à l'ordre de la Nation peu de temps après sa disparition. Le corps de Loïc Millo n'a lui jamais été retrouvé. Il a été déclaré mort à la fin de l'année 2021, d'où cette citation plus tardive à l'ordre de la Nation.