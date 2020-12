Le sapin de Noël de Mont-de-Marsan est de retour !

Le sapin de Noël face à la mairie de Mont-de-Marsan avait été renversé par le vent il y a un peu plus d'une semaine. Un nouveau sapin avait été commandé pour le remplacer. Il est en cours d'installation et de décoration.

Un nouveau sapin de Noël se dresse face à la mairie de Mont-de-Marsan. Les agents du service des espaces verts sont en pleine opération décoration, ce mercredi 16 décembre. Le premier sapin était tombé à cause de fortes rafales de vent dans la nuit du 7 au 9 décembre.

"On essaye de le redécorer le plus possible à l'identique" sourit un des agents mobilisé pour la décoration. Des boules rouges sont accrochées petit à petit aux branches de l'arbre.

Les agents des espaces verts en pleine décoration du sapin © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Le sapin reprend sa place juste à côté du village de Noël, place de la mairie. Il y restera jusqu'à la fin du mois de décembre. "En espérant qu'il n'y ait pas de nouveau coup de vent" souligne l'agent des espaces verts.