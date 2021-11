Le sapin de Noël installé à Châteauroux

Plus qu'un mois avant Noël. Encore quelques semaines avant de découvrir les cadeaux au pied du sapin. La ville de Châteauroux se prépare déjà pour les festivités. Les premières décorations de Noël sont accrochées un peu partout dans la ville, notamment rue Victor Hugo, rue Molière et rue Bertrand. Le sapin de Noël vient également tout juste d'être installé place de la République ce mardi 23 novembre.

Cette année, le sapin provient de Corrèze et fait 12 mètres de haut. Une première depuis la mise en place de la tradition il y a une douzaine d'années, "d'habitude, ils font plutôt 9-10 mètres de haut", explique Gérald Oblet, responsable de la maintenance des espaces verts à Châteauroux Métropole.

Autre nouveauté : cette année, le sapin est décoré avec une guirlande lumineuse de 2 kilomètres de long. Elle s'illuminera jour et nuit à partir de ce vendredi 26 novembre. Avec ces décorations, les Castelroussins commencent à sentir la magie de Noël.

"Ça met toujours un peu de gaieté"

Avec les boules rouges et dorées accrochées au sapin, Marc se croirait déjà à Noël, sa fête préférée. Cet infirmier à Buzançais attendait avec impatience l'installation du sapin. "J'ai même hâte qu'ils remettent les illuminations, ça met toujours un peu de gaieté, s'émerveille-t-il. On a envie de se retrouver, j'espère qu'on aura un Noël normal".

Dans un contexte morose avec la crise sanitaire, cette ambiance de Noël réchauffe également le cœur de Didier, auto-entrepreneur à Châteauroux. "Même si le Covid est toujours là, on a retrouvé un petit peu un sentiment de liberté, donc retrouver toutes ces choses festives, ça fait du bien", confie ce Castelroussin.

Bientôt le marché de noël

Gérald Oblet, responsable de la maintenance des espaces verts à Châteauroux Métropole, espère que ce sapin de Noël apportera de la joie aux castelroussins. "Je pense que c'est important, on a tous envie que ce soit festif, de voir de la couleur, de la gaieté et du partage, estime-t-il. On espère que ça va donner un peu de baume au cœur à tous les Castelroussins".

Pour faire un tour au marché de Noël, en revanche, il faudra encore un peu de patience. Les chalets seront installés place de la République le 11 décembre. Le sapin restera quant à lui en place jusqu'à la mi-janvier.