Le Sappey-en-Chartreuse : Mélie devient pompier volontaire après un accident qui aurait pu tuer sa fille

C'est une histoire qui change un parcours. Il y a deux ans, Mélie observe sa fille jouer dans une aire de jeu du Sappey-en-Chartreuse (Isère). "J'étais au parc avec mes trois enfants dont le petit dernier qui avait juste trois mois et ma fille s'est pris un retour de balançoire dans le nez. Elle est ensuite tombée en arrière puis elle a perdu connaissance", raconte la trentenaire. Elle la prend dans ses bras, pense qu'elle est morte. "Donc j'ai eu le reflexe d'appeler les pompiers, c'est la première que je le faisais de ma vie. (...) L'ambulance et les pompiers sont arrivés cinq minutes après, ça m'a rassurée." En attendant l'arrivée de l'ambulance et des pompiers, Mélie ne connait pas encore les gestes de premier secours et les pompiers maintiennent sa fille en vie.

ⓘ Publicité

Un événement qui va faire office de déclic

Mélie va ensuite aux portes ouvertes des pompiers du Sappey-en-Chartreuse. "J'ai trouvé ça normal de montrer à mes enfants les pompiers qui étaient venus porter secours à ma fille. Donc on est allés aux portes ouvertes juste dans cette optique-là." Lors de ces portes ouvertes, elle retrouve l'un des pompiers qui avait sauvé la vie de sa fille. "Elle m'a dit : "et vous ? Pourquoi vous ne vous engagez pas ?" J'ai d'abord éclaté de rire puis l'idée a fait son chemin. Peut-être que si elle m'avait dit ça, c'est qu'il fallait que je me renseigne, peut-être que c'est possible. Et finalement ça s'est fait."

loading

Aujourd'hui, Mélie est pompier volontaire, participe à des interventions, elle se souvient de sa première sortie avec l'uniforme. "J'avais le trac, le cœur qui s'est mis à battre et je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Je gardais en tête qu'il fallait rassurer les gens, que c'était bien d'avoir un véhicule qui arrive tout de suite sur les lieux, et qu'on attende pas qu'il arrive de la vallée." Pour elle, "c'est important qu'il y ait une équipe proche. On est un village à l'écart au Sappey-en-Chartreuse, c'est important qu'on puisse intervenir rapidement et amener les personnes à l'hôpital." Depuis qu'elle s'est engagée, Mélie raconte qu'avec ses collègues, ils ont participé à plusieurs interventions. "On a mis au monde un enfant, on était avec la maman, au milieu de la route."