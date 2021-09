Le Sappey : portes ouvertes à la caserne des pompiers le 4 septembre

Ils sont actuellement 12 à se relayer à la caserne du Sappey-en-Charteuse. 12 volontaires, en plus d’un médecin et d’un infirmier (eux-aussi volontaires), dont quatre femmes - mais la caserne a compté par le passé jusqu’à 60% de femmes rappelle le lieutenant Christian Jail, 27 ans de boutique. C’est lui qui dirige l’unité du Sappey, qui intervient aussi pour des incendies ou des secours à personnes sur les communes voisines de Quaix-en-Chartreuse, Sarcenas et Corenc.

Immobilier

En tout, lui et son équipe réalisent une centaine de secours par an. Dans l’idéal, il faudrait que la caserne compte "une vingtaine de volontaires’’, souligne Christian Jail. Mais le turnover est important dans cette commune de montagne proche de Grenoble, en raison notamment des prix de l’immobilier : « les jeunes que l’on engage restent 2-3 ans, maximum 4 ans, ils sont en location et n’ont pas forcément les moyens d’acheter ici, déplore le chef de la caserne. Du coup, ils font pompier ailleurs ou démissionnent mais ne restent pas. »

1904 : la première caserne du village

D’où l’idée d’organiser une journée « portes ouvertes », le samedi 4 septembre, dans l’espoir de recruter. Chez les Jail, les pompiers c’est une histoire de famille. Christian se souvient que son arrière-grand-père faisait partie des fondateurs de la caserne du village en 1904. Son fils, Étienne, est tout naturellement tombé dedans quand il était petit. « Le jour de mes 16 ans (l’âge minimum pour devenir pompier, ndlr) j’ai signé mon dossier d’engagement à la caserne du Sappey! » se souvient le caporal aujourd’hui âgé de 20 ans. Suivront les tests d’aptitude et les premières interventions. « C’est une expérience humaine qui est juste incroyable » s’enthousiasme le jeune homme qui loue l’esprit d’équipe. « Les jeunes recrues qui sortent de formation et qui reviennent d’interventions sentent un réel changement en eux » affirme-t-il.

Engagement et satisfactions

Pourtant, ce n’est pas un engagement à prendre à la légère. Son père, Christian, est restaurateur - il tient la crêperie du Sappey. Soixante à soixante-dix heure de travail par semaine auxquelles viennent s’ajouter des interventions entre les deux services du midi et du soir, ou la nuit. « C’est un peu sport parfois! reconnait-il. _Mais on a de bons retours parfois comme sur un massage cardiaque qui a été bien fait et où on a ramené la victime, ou la personne qui est au bord de la falaise du Saint-Eynard et qu’on rattrape au dernier moment. »_Passé 50 ans, il continue à tenir la barre. Son fils, lui, veut devenir pompier professionnel.

Pratique

Journée « portes ouverte » à la caserne du Sappey-en-Chartreuse le samedi 4 septembre de 9h à 12h. Pass sanitaire obligatoire. Démonstration, manœuvres et « escape game ».