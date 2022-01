Le sarthois Joseph Weismann, rescapé de la rafle du Vel-d’Hiv, au centre d'une bande-dessinée

"Après la rafle", la bande dessinée inspirée de la vie du manceau Jospeh Weismann doit sortir en France le 27 janvier. L'ouvrage sera présenté en avant-première ce mercredi (19 janvier) à 19h00 à l'Abbaye de l'Epau. Il y aura une lecture avec les auteurs en présence de Joseph Weismann.

Joseph Weismann, né le 19 juin 1931 à Paris est l'un des rares enfants ayant échappé à la déportation à la suite de la rafle du vélodrome d'hiver en juillet 1942.

Lors de cette rafle toute sa famille et lui sont emmenés au camp de Beaune-la-Rolande. Âgé de onze ans, il parvient à s'en évader avec un ami, Joseph Kogan. C'est cette histoire que raconte la bande dessinée. L'ouvrage revient aussi sur les années de l'après-guerre et sa rencontre avec Simone Veil.

Joseph Weismann devant les illustrations de la bande dessinée © Radio France - Christelle Caillot

Un travail en commun entre les auteurs et Joseph Weismann

Les auteurs Arnaud Delalande et Laurent Bidot ont rencontré Joseph Weismann lors d'une conférence dans un lycée à Versailles. Ils ont tout de suite eu envie de retracer son témoignage en BD. Les trois hommes ont travaillé régulièrement ensemble sur les images, les textes et l'histoire. Sur les images, le manceau rescapé des camps voulait à ce que les barbelés apparaissent très gros et très liés. "Ce n'était pas des barbelés à vaches" souligne Joseph Weismann. "Il nous a fallu plus de 6h00 pour nous échapper".

Quant à l'histoire de sa déportation, il tenait aussi à ce qu'il y ait aussi une partie qui raconte aussi la vie d'après les camps. À plus de 90 ans Joseph Weismann continue encore à faire des conférences un peu partout en France et en Europe. Une lecture avec les deux auteurs et Joseph Weismann est prévue ce mercredi 19 janvier à 19h00 à l'Abbaye de l'Epau.