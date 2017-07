Le "Sauv'nage" initié aux enfants des quartiers à Nîmes

Pendant l'été le club subaquatique de Nîmes propose des cours de natation aux enfants des centres sociaux des quartiers de Nîmes. Des cours d'une durée d'une heure 30 environ pour éviter les noyades car la plupart d'entre eux ne savent pas vraiment nager.

Chaque été en France on enregistre près de 500 décès par noyade accidentelle. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne savent pas nager, certains ne savent même pas se débrouiller dans l'eau et risquent la noyade. A Nîmes c'est le cas de nombreux enfants qui vivent dans les quartiers sensibles, la plupart sont déjà allés à la piscine et à la mer mais ils n'ont jamais eu de cours de natation.

Le club subaquatique de Nîmes a décidé de proposer des cours par le biais des centres sociaux. Plusieurs fois par semaine à l'Aquatropic de Nîmes les enfants découvrent ce que les maîtres nageurs appellent "le Sauv'nage", c'est à dire apprendre à lutter la contre la noyade.

Un apprentissage qui se fait en plusieurs étapes: sauter dans l'eau, s'immobiliser en position ventrale (étoile de mer), nager jusqu'à un cerceau posé sur l'eau et y entrer, nager sur le dos, aller chercher un objet situé à environ 1,8 m de profondeur et le remonter à la surface.

Au début du cours les enfants effectuent un test pour évaluer leur niveau © Radio France - Camille Payan

Selon leur niveau les enfants sont dispersés dans des groupes, ceux qui ne savent pas du tout se débrouiller dans l'eau, ceux qui connaissent les principes de bases mais ne savent pas encore vraiment les appliquer et ceux qui savent se déplacer mais qui ne sont pas totalement autonomes. Les maîtres-nageurs leur propose alors des exercices. Les enfants les réalisent les uns après les autres et apprennent aussi à s'auto critiquer.

En général les enfants savent se déplacer mais dès qu'ils doivent se stabiliser cela devient compliqué parce qu'ils oublient souvent qu'ils doivent se servir de leurs jambes A ce moment là ils paniquent parce qu'ils sentent que leur corps commence à couler. Ils oublient de se boucher le nez et se laissent aller. Un des exercices consiste donc à apprendre à se stabiliser et éviter de boire la tasse!

J'ai oublié de me pincer le nez alors j'ai bu la tasse, c'est un peu dégueulasse, il y a des cheveux dans la piscine - Amine

Un des exercices consiste à aller chercher un objet sous l'eau mais sans les lunettes et les enfants n'apprécient pas trop © Radio France - Camille Payan

Les enfants doivent se jeter à l'eau sans les lunettes. Le but étant de les plonger en situation de réalité. Lorsqu'ils vont se baigner en famille ils ne prennent pas toujours les lunettes. Mais le grand bain sans équipement ça ne plaît pas toujours!

J'ai les yeux qui piquent, je n'arrive pas à ouvrir les yeux sous l'eau - Samir, 9 ans

Le cours dure environ 1h30 et permet d'acquérir de bonnes bases. A la fin les enfants savent se débrouiller dans l'eau et se "sauver" en cas d'incident.

Les enfants apprennent très vite les techniques de Sauv'nage, ils ne savent pas toujours bien nager, mais ils savent se sécuriser - Christophe Pellé, maître nageur

Après le cours les enfants ont le droit à une petite séance dans le jacuzzi © Radio France - Camille Payan

Et après l'effort: le réconfort! Les enfants ont le droit d'aller se détendre dans le jacuzzi ou d'aller jouer dans le bassin pendant 15 minutes.