Le saviez-vous ? En Creuse les particuliers doivent enfermer leurs poules à cause de la grippe aviaire

Pour la première fois depuis l'apparition de la grippe aviaire, cinq communes creusoises sont placées en zone de vigilance : Budelière, Evaux-les-Bains, Nouhant, Soumans et Viersat. Elles se trouvent en effet à moins de vingt kilomètres de la découverte d'un cas de grippe aviaire, un cygne sauvage retrouvé près Montluçon. A l'est de la Creuse la surveillance et la prévention doivent donc être renforcées. Les élevages sont soumis à des règles strictes . Mais les particuliers doivent aussi changer leurs habitudes. Ce mardi 3 janvier, la DDETSPP (ex-services vétérinaires) a tenu à rappeler les bons gestes que monsieur et madame tout-le-monde doivent adopter.

ⓘ Publicité

Que doit-on faire pour protéger nos basses-cours ?

La première chose à savoir, c'est que depuis novembre 2022 , partout en France les particuliers ont l'obligation d'enfermer leurs poules ou bien de les protéger par un filet tendu sur le toit de la basse-cours. Il s'agit d'éviter tout contact entre les animaux domestiques et la faune sauvage pour limiter la propagation de la grippe aviaire. Si vous ne respectez pas cette disposition, vous vous exposez à une amende.

Un filet de protection posé au dessus d'un poulailler afin d'éviter les contacts avec la faune sauvage © Radio France - Valérie Mosnier

Les Creusois qui possèdent des volailles sont aussi incités à adopter certains réflexes. Les habitants des cinq communes placées en zone de vigilance sont particulièrement concernés :

Respectez certaines mesures d'hygiène : après être allé dans votre poulailler, pensez à bien vous laver les mains. Evitez de vous rendre dans la basse-cours de vos parents ou de vos voisins avec les mêmes bottes ou les mêmes habits. Si vous chassez, évitez d'utiliser les mêmes chaussures et vêtements pour nourrir vos poules.

: après être allé dans votre poulailler, pensez à bien vous laver les mains. Evitez de vous rendre dans la basse-cours de vos parents ou de vos voisins avec les mêmes bottes ou les mêmes habits. Si vous chassez, évitez d'utiliser les mêmes chaussures et vêtements pour nourrir vos poules. Surveillez bien vos volailles : si elles semblent malades ou si vous avez une mortalité inexpliquée, appelez votre vétérinaire.

ou si vous avez une mortalité inexpliquée, appelez votre vétérinaire. Faites-vous connaître : les particuliers qui ont une basse-cours doivent se signaler à la mairie ou sur le site du ministère de l'agriculture , afin d'être recensés.

Quelques consignes pour les usagers de la nature

Si vous découvrez un canard, une oie ou un cygne sauvage mort, au cours d'une sortie en pleine nature, la vigilance s'impose. Observez le volatile sans le toucher. Si la cause de la mort ne semble pas évidente ( prédation, choc avec un véhicule etc.), il faut prévenir l'Office Français de la Biodiversité .

Les autorités recommandent aux Creusois de ne pas favoriser les regroupements d'oiseaux sauvages : il est donc spécifiquement demandé de ne pas les nourrir.

Dans les cinq communes placées en zone de vigilance, les chasseurs sont aussi priés de ne pas donner à un tiers les oiseaux à plumes qu'ils tuent. Cette mesure vise à limiter le déplacement de gibiers potentiellement contaminés. Cela doit aussi permettre de remonter plus facilement les chaînes de contaminations le cas échéant.

Rappelons que la grippe aviaire n'est pas dangereuse pour l'homme. La consommation de viande, de foie gras ou d'œufs ne présente aucun risque. En revanche ce virus présente une forte mortalité pour les volailles.