Le saviez-vous? : les défenseurs des droits vous aident à régler des litiges

En 2020 la moitié des Français ont entendus parler de la fonction de défenseur des droits. Il y a 550 délégués répartis sur le territoire qui assurent des permanences gratuites sur rendez-vous. Ces agents traitent plus de 100.000 problématiques par an. En Picardie par exemple l'année dernière sur les 1.514 saisines, 832 réclamations ont été traitées., 226 demandes ont été orientés vers le bon service, et le reste est en cours de traitement. Les défenseur des droits sont joignables sur internet ou par téléphone au 0969.39.00.00.

Marie-Thérèse Mercier, déléguée du Défenseur des droits dans l'Oise travaille depuis 2003 à la préfecture de l'Oise. "Ma mission est de traiter les réclamations qui opposent un administré ou bien une association à un service de l'État, un service public. C'est un sujet très large et de service public. Cela va de la CAF, de la Carsat, du Pôle emploi à des missions EDF, ou à une collectivité locale. Donc, il faut qu'il y ait un dysfonctionnement, une injustice, un quiproquo. Et là, donc, je me mets en rapport avec les maires ou avec les services publics, ou avec les services de l'Etat pour avoir des explications sur des dossiers. Car bien évidemment, on tient compte de la réclamation du particulier ou de l'association. Mais on est bien obligé d'en vérifier les tenants et les aboutissants."