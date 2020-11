« Le savoir est un rempart contre l’obscurantisme » : les mots d'un professeur de français

A l'occasion de la journée spéciale en soutien aux enseignants et à la liberté d'expression, Quentin Lhuissier a passé la matinée avec Théo Bellanger, professeur Agrégé de Lettres, enseignant le Français dans le secondaire à Sarcelles.

Devant la Sorbonne, un « temple d’enseignement et de la culture, deux piliers très fragilisés aujourd’hui", le professeur nous a fait part de sa détermination, plus que jamais renforcée à "permettre aux élèves d’avoir cet esprit si français qui leur permet d’oser et d’être libre".

Alors que cette rentrée ne ressemble à aucune autre, Théo Bellanger a décidé de prendre le temps de parler avec ses élèves et de consacrer une "séquence pédagogique" d'une semaine sur des notions telles que "la liberté, le droit, le devoir" mais aussi sur les réseaux sociaux, des "portes ouvertes et omniprésentes".

Il l'affirme haut et fort : il n'a pas peur ! "Céder à la peur signifie ne plus être libre."

Et c'est sur un magnifique texte, celui d'Albert Camus à son professeur, que nous quittons l'enseignant au pied de la Sorbonne à quelques heures de sa rentrée.

Théo Bellanger : La lettre d'Albert Camus

Cher Monsieur Germain,

J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève.

Je vous embrasse, de toutes mes forces.

Affectueusement,

Albert Camus

