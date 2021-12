Le Savoyard Michel Barnier ne passe pas le premier tour de la primaire des Républicains

Valérie Pécresse face à Eric Ciotti, c'est le match du second tour de la primaire Les Républicains pour l'élection présidentielle. Eric Ciotti a rassemblé plus de 25, 59%. Valérie Pécresse a réuni 25 % des votes des militants. Michel Barnier arrive en 3e position avec presque 24 % des voix, devant Xavier Bertrand.

Des soutiens déçus en Savoie et Haute-Savoie

Dans les deux départements des pays de Savoie des élus et des militants s’étaient mobilisés pour faire campagne et faire voter les adhérents. "Nous sommes déçus, mais nous avons fait une campagne digne. Nous nous sommes bien mobilisés", explique Émilie Bonnivard. La députée de Savoie a géré l’organisation de la campagne pour Michel Barnier « Je tiens à remercier les savoyards . Cela a été un vrai bel élan dans le département pour Michel Barnier. Les résultats pour les trois premiers sont extrêmement serrés, il y a peu de voix d’écart, on est vraiment dans un mouchoir de poche. Maintenant notre famille politique doit rester unie ». Emile Bonnivard appelle à voter pour Valérie Pécresse au second tour.

J’avais la certitude que Michel serait au second tour, pour moi cela ne faisait aucun doute - Sylviane Noël

Écoutez la sénatrice de Haute-Savoie Sylviane Noël Copier

Sylviane Noël, la sénatrice de Haute-Savoie dirigeait sur les deux départements savoyards le comité de soutien à l'ancien président du conseil départemental de Savoie. Elle est forcément déçue et au-delà plus ou moins surprise du résultat. Le second tour commence vendredi et samedi matin. Les résultats de cette primaire seront connus à 14h30.

