Le sculpteur Beaunois Philippe Reitz est l'invité de la Nouvelle Eco

Sculpteur mais aussi dessinateur, Philippe Reitz est un touche à tout ! Ce Beaunois édite des livres à compte d'auteur afin de mettre ses dessins à la portée du plus grand nombre. Il est l'invité de la Nouvelle éco de la Côte-d'Or sur France Bleu Bourgogne ce jeudi 3 décembre 2020.

C'est avec humour et gourmandise que Philippe Reitz, Beaunois de 55 ans, évoque ses nombreuses activités artistiques. Car cet homme a la particularité d'être à la fois dessinateur et sculpteur ! Depuis 30 ans il vit de cette double passion. L'été il taille la pierre pour des entreprises de toute la France qui l'emploient pour restaurer des monuments publics ou privés comme des mairies, des églises ou des hôtels particuliers.

Il a "sa" statue à Dijon

Mais Philippe Reitz a également sculpté des statues chez nous à Dijon comme celle située au dessus d'une maison dans une alcôve au 71 rue Berbisey. Ou cette autre face à l'église Saint-Michel qui représente Saint-Michel terrassant le dragon. "Il y a une particularité avec cette statue. C'est à dire qu'elle "évolue" en fonction des heures du jour. Le matin c'est Saint-Michel qui gagne avec le jour tellement la bête semble en grande faiblesse. Tandis que certains soirs, avec la lumière rouge-orangée du ciel et cet éclairage, "entre chiens et loups", les dents de la statue sont éclairées différemment et la bête parait reprendre de la vigueur."

Cette petite statue nichée au-dessus d'une maison de la rue Berbisey à Dijon a été réalisée en 2001, c'est une commande à l'époque de la ville de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Paco Rabanne lui a remis un prix

L'hiver, Reitz dessine et réalise des livres à comptes d'auteurs qu'il vend dans certains salons du livre comme celui de Nuits-Saint-Georges au mois de mars. Il en est à plus de 450 planches réalisées tandis que dix albums sont parus. Par ailleurs en 1995, Philippe Reitz avait remporté le prix spécial du jury du concours "Mode émois" de l’école de commerce de Dijon -qui s'appelait encore à l'époque "l'Ecole Supérieure de Commerce"- pour la réalisation de gilets en métal. Paco Rabanne était président du concours cette année là !

Les gilets de métal de Philippe Reitz lui ont rapporté un prix à l'école de commerce de Dijon dans les années 90 - PR

L'artiste produit également des peintures et des dessins - PR

L'artiste produit également des peintures et des dessins - PR

Vous entendrez Philippe Reitz à 7H15 ce jeudi matin sur l'antenne de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7).