Le sculpteur JM Fondacaro choisi pour créer l'œuvre en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet

Jean-Marie Fondacaro le sait cette sculpture n'est pas une commande comme les autres. Il évoque une "responsabilité" vis-à-vis des victimes. Pour l'instant il est impossible de voir cette pièce, la primeur en est réservée aux familles de victimes et la ville de Nice y veille scrupuleusement y compris pour les journalistes. L'œuvre en question sera dévoilée lors d’une cérémonie officielle, en présence de l’artiste, du maire de Nice et des associations dans les semaines à venir.

"Cette œuvre a réussi à rassembler tout le monde"

Selon Hager Ben Aouissi de l'association Life For Nice association de victimes et Une voix des enfants : "Cette sculpture a parlé de suite aux associations. Elle représente ce que tout le monde veut. L'union de tous. C'est un symbole qui éveille la mémoire. Les associations voulaient une œuvre qui symbolise l'union la force l'espoir et la lumière". Les associations ont eu le choix entre plusieurs œuvres et toutes les associations se sont arrêtées de façon unanime sur cette œuvre. Malgré des ressentis très différents selon les familles de victimes, le choix de l'œuvre a fait l'objet d'un réel consensus, "très sain et immédiat" et "dans une grande sérénité". Un consensus aussi important qu'apaisant pour les familles de victimes.

Les familles des victimes sont associées de très près au choix de cet ouvrage. Il sera installé sur la Promenade des Anglais non loin de l’hôtel Méridien, à l’endroit où la folle course du camion s'est arrêtée le soir du drame.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Auteur de l'Envol à Saint-Paul-de-Vence, le travail de JM Fondacaro donne forme à des matières comme le bois, l'aluminium le béton ou bronze. Pour Bogéna Gidrol qui dirige la galerie Bogéna à Saint-Paul de-Vence JM Fondacaro travaille depuis toujours sur "le chemin de vie, la transcendance et le passage". Il imprime des mouvements du corps un peu comme "l’esquisse d’un pas de danse qui libérerait le corps de l’homme des lois de la pesanteur" selon la critique d'art Evelyne Artaud. Jean Marie Fontacaro est connu à Nice, où il a remporté le Prix Arman de la création au salon d’art international "D‘ART". On peut admirer ses œuvres à Nice, Cannes à Saint-Paul-de-Vence ou encore Genève ou Düsseldorf.