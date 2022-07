Le SDIS 84 loue un hélicoptère bombardier d'eau

Cet "écureuil" est en service depuis lundi, il est basé au centre de secours du Thor (Vaucluse) au centre du département et peut atteindre n'importe quel départ de feu en Vaucluse en l'espace d'un quart d'heure. Son rôle est de noyer les feux naissants pour empêcher la propagation de l'incendie.

L'hélicoptère qui appartient à une compagnie privée peut emmener 900 litres d'eau, les larguer de façon très précise et refaire le plein très rapidement pour revenir noyer le feu en quelques minutes. Il s'agit de noyer les feux naissants. Sous l'hélicoptère au bout d'un câble le pilote commande un réserve d'eau de 900 litres. C'est le "bambi bucket". Ce godet, il faut pouvoir le remplir souvent et rapidement. Pour cela il faut trouver un point d'eau profond au moins d'1,2 mètre. Et selon les secteurs, ça n'est pas toujours facile.

Le département débourse 250.000 euros pour bénéficier de cet outil

La présentation de cet appareil a été l'occasion pour les pompiers de Vaucluse de rappeler qu'ils utilisent aussi des drones. Ils sont employés pour la recherche de personne et aussi dans la lutte contre les incendies. Ils sont les yeux des COS les commandants des opérations de secours.

Le SDIS 84 utilise des drones dans de nombreuses missions. © Radio France - Jean-Pierre Burlet