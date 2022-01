Le SDIS de l'Indre met en garde les usagers face à une recrudescence de feux de cheminée

Face à un recrudescence de feux de cheminée le SDIS de l'Indre appelle à la plus grande vigilance et à bien entretenir les conduits avant de faire des feux. Une quarantaine d'incendie se sont déclarés de cette manière depuis le début de l'année dans le département.

Ils sont bien sûr appréciés et réconfortants dans les périodes froides mais les feux de cheminée peuvent parfois tourner au drame. En conséquence, le SDIS de l’Indre recommande la plus grandes prudence aux utilisateurs de cheminées et appellent à bien anticiper tout feu de bois en s'assurant que les conduits sont bien ramonés et en utilisant des dispositifs pour éviter des projections dans le logement. Chaque année en hiver, les services de l’État constatent une recrudescence des feux de cheminée.

40 feux de cheminée depuis le 1er janvier dans l'Indre

"Dans l'Indre, sur les 6 dernières années, 240 interventions des sapeurs-pompiers en moyenne sont liées à des feux de cheminée, la tranche horaire la plus impactée se situant entre 17H00 et 21H00. " explique un communiqué de la préfecture. Et depuis le début 2022, déjà 40 feux de cheminée sont à déplorer.

Dans ce contexte, la préfecture et le SDIS rappellent les mesures élémentaires de prudence pour prévenir ce risque grave dans les habitations :

- ramoner sa cheminée au moins une fois par an

- installer un détecteur de fumée

- choisir du bois bien sec, de préférence du bois dur (comme le chêne, hêtre, l’érable ou le merisier)

- utiliser un pare-feu.

En outre, il est formellement déconseillé d’utiliser : des déchets ménagers ou des détritus divers , des solvants ou alcool pour démarrer un feu un peu plus vite, des bois de récupération (tels que les planches, le bois de menuiserie, les palettes…), des bois verts ou résineux (sapins, épicéas) qui dégagent des fumées et encrassent le conduit de cheminée, dans les foyers ouverts, des bois "explosifs" comme les résineux, le châtaignier ou l’acacia qui projettent des braises.

Pour rappel, le feu de conduit de cheminée se reconnaît par la présence d'une odeur caractéristique de suie, un ronflement anormal dans le conduit (similaire au bruit d’un essaim d'abeilles), une chute de débris de suie, une fumée abondante , des étincelles ou des flammes au débouché supérieur du conduit

Si un feu se déclare, composez le 18 !