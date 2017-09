Le SDIS de la Haute vienne reçoit le Medef pour inciter les entreprises à engager des pompiers volontaires

Les pompiers de la Haute-Vienne jouent la carte de la séduction auprès du Medef pour inciter les chefs d'entreprises à permettre à leurs salariés de devenir pompiers volontaires. Car leur nombre reste insuffisant. Une rencontre était organisée pour la première fois cette semaine avec des employeurs.

En organisant cette première rencontre avec une délégation du Medef, syndicat patronal, les pompiers ont voulu prouver aux patrons qu'avoir un pompier volontaire dans l'entreprise n'était pas insurmontable. Des conventions existent et c'est le chef d'entreprise qui garde la main sur la disponibilité du salarié, un cadre horaire est préalablement fixé avec l'employeur explique t-on chez les pompiers qui précisent aussi que c'est un engagement citoyen. Ils sont environ 900 pompiers volontaires en Haute-Vienne contre 200 professionnels.

Avoir un pompier volontaire dans son entreprise c'est du gagnant-gagnant

"Avoir un pompier volontaire dans une entreprise favorise en interne la prise en charge de certaines préventions voire certains accidents" explique le commandant Laure Chedozaud chef du groupement formation au SDIS 87 et elle assure aussi que ça permet d'assurer une continuité sur le territoire notamment rural où l'entreprise peut avoir besoin de conseils ou d'expertises lors d’événements particuliers.

18 000 interventions par an, un chiffre qui impressionne les patrons

Les chefs d'entreprises qui ont participé à cette rencontre ne sont pas restés indifférents aux arguments des pompiers; Audrey Laversanne est à la tête d'une entreprise de 13 personnes à Limoges. Elle pèse le pour et le contre et c'est finalement en tant que citoyenne qu'elle réagit. "C'est vrai qu'il y a des contraintes car nous devons gérer le quotidien d'une entreprise avec des interventions qui ne sont pas prévues à l'avance mais avec de la bonne volonté ça peut être mis en place , et ce n'est pas insurmontable" explique t-elle.