Firminy, France

Lancées en janvier 2018 dans la Loire, ces formations connaissent depuis un véritable succès et après les vacances, les sessions reprennent ce samedi après midi à la caserne du Cergne dans un nouveau cycle qui va ensuite passer par une dizaine de casernes du département.

Pratiquement tous les samedis, on a des opérations gratuites dans les casernes de la Loire . On va y apprendre les bases, comment appeler les secours ?, faire un premier bilan , positionner une victime , attendre les secours , les guider. Des gestes que tout citoyen doit pouvoir faire. Le colonel Alain Mailhé directeur départemental d'incendie et de secours .

le colonel Alain Mailhé © Radio France - Yves Renaud

Pour découvrir le programme et les dates et les formation et vous inscrire a celle qui se déroule le plus près de chez vous vous pouvez vous rendre sur le site du Sdis 42. rubrique "opération samedi qui sauve" .

Le Cdt Philippe Chapelant ( à droite) avec son successeur le Cdt Dominique Bouret ( à gauche) © Radio France - Yves Renaud

Hier les sapeurs pompiers de l'Ondaine étaient réunis dans la caserne de Firminy pour dire au revoir à leur patron, le commandant Philippe Chapelant qui part en retraite. Une carrière démarrée comme sapeurs pompiers volontaire en 1978 à Firminy et 40 ans plus tard, elle s’achève au même endroit comme commandant du centre. Il y avait pas mal d'émotion hier soir autour du futur retraité. Philippe Chapelant en tout cas est heureux d'avoir pu servir ses concitoyens dans ce métier passion de Sapeur Pompier .

Son successeur le commandant Dominique Bouret est aussi originaire de Firminy.