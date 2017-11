Le SDIS du Loiret inaugure sa dernière caserne construite en PPP

Le SDIS du Loiret, en présence du Préfet, va inaugurer ce samedi la nouvelle caserne des pompiers de Nogent-sur- Vernisson, au sud de Montargis. C'est le 12ème et dernier centre de secours du Loiret construit dans le cadre d'un partenariat public/privé. Un PPP signé il y 4 ans.

Il y a 4 ans, le département du Loiret, principal financeur du SDIS, avait ciblé 12 centres d'incendie et de secours à refaire en urgence, en raison de leur vétusté : Artenay, Beaune la Rolande, Chateau Renard, Chécy, Ferrières en Gâtinais, Lorris, Meung sur Loire, Nogent sur Vernisson, Ormes, Ouzouer sur Bellegarde et Patay et Sermaises.

Pour aller vite et parce qu'il s'agissait aussi de chantiers complexes, un partenariat public privé, un PPP, avait été signé avec le groupe Vinci pour un montant de 63 millions d'euros. Le groupe de BTP a conçu et financé la construction des 12 centres de secours et il en assure désormais l'entretien.

12 centres de secours livrés en moins de 3 ans

Le 1ère caserne refaite a été cellle d'Ormes, inaugurée en mai 2015 et la 12ème est celle de Nogent sur Vernisson, inaugurée ce samedi. Les délais prévus dans le PPP ont donc été respectés. Aujourd'hui, les 12 nouvelles casernes du Loiret sont toutes opérationnelles et elles font l'unanimité selon le Colonel Christophe Fuchs, directeur du SDIS Loiret : " Pour nos sapeurs pompiers, c'est extrêmement positif. On leur donne du matériel de qualité pour travailler et ça permet aussi de poursuivre la démarche de promotion du volontariat. C'est plus facile de faire visiter des locaux accueillants à de futurs aspirants sapeurs pompiers volontaires, ça incite les gens et ça peut les motiver pour rejoindre l'équipe".

Le SDIS du Loiret va payer des loyers pendant 20 ans

Pour ces nouvelles casernes, plus modernes et plus fonctionnelles, le SDIS du Loiret va payer durant 20 ans un loyer à son partenaire privé. C'est un montant d'environ 3 millions d'euros par an. A l'issue des 20 ans, le SDIS deviendra propriétaire des bâtiments. C'est le principe même des PPP, un dispositif très en vogue dans les années 2000 et aussi très décrié. En 2014, le Sénat avait publié un rapport accablant sur les PPP, parlant de " bombes à retardement" pour les collectivités publiques.