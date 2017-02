Le SDIS de la Drôme recrute des pompiers volontaires

Pour faire face à la pénurie qui touche certaines casernes, dans la Drôme, le Service Départemental d'Incendie et de Secours lance un "plan volontariat" et mise sur une campagne d'affichage.

Face à la pénurie de bénévoles, dans certains secteur du département (à l'Est notamment), le Service Départemental d'Incendie et de Secours veut augmenter le nombre de sapeurs pompiers volontaires.

Il lance donc une grande campagne d'affichage, en mettant en avant huit volontaires, quatre hommes et quatre femmes, que l'on découvre dans leur tenue de sapeur pompiers et dans leur tenue de tous les jours, lorsqu'ils sont au travail.

Le SDIS dévoile sa campagne d'affichage pour recruter de nouveaux volontaires dans la Drôme © Radio France - Florence Gotschaux

Le message que cherche à faire passer le SDIS, c'est que mener de front son activité professionnelle et son engagement chez les sapeurs-pompiers, c'est possible.

Quelques uns de pompiers volontaires qui ont accepté de figurer sur les affiches du SDIS 26, et le photographe © Radio France - Florence Gotschaux

La campagne dont le slogan est "Devenez les héros du quotidien" s'adresse particulièrement aux 25-45 ans, hommes comme femmes.

Les premières affiches 4 x 3 seront installées la semaine prochaine à Valence, Romans et Montélimar. 3 véhicules de pompiers seront aussi floqués avec les photos des pompiers volontaires.

D'autres actions pour développer le volontariat

Le SDIS va lancer des opérations d'information dans les collèges et les lycées pour sensibiliser les jeunes. Il veut aussi faciliter la disponibilité des volontaires, grâce à des conventions avec les entreprises qui les embauchent, mais aussi avec les communes, pour permettre plus de flexibilité dans l'accès à la cantine et à l'accueil péri-scolaire, pour les enfants de pompiers volontaires.

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Drôme aimerait aussi pérenniser l'engagement des bénévoles: trop de pompiers partent au bout de leur premier engagement de 5 ans.