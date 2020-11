Covid-19: Le second confinement provoque une anxiété plus forte

Un second confinement moins rigoureux mais plus angoissant. Le psychologue constate à son cabinet les effets parfois délétères provoqués par cet enfermement et une épidémie qui n'en finissent pas, même si de nouveaux allègements sont prévus. Stéphane Piquemal explique que lors du premier confinement l'anxiété était provoquée par l'absolue nouveauté, là, angoisse et mal-être sont créés "par l'incertitude et l'impossibilité de se projeter dans l'avenir avec une épidémie dont on ne sait si elle durera six mois, un an, trois ans".

Un vague à l'âme généralisé Copier

Même si il n'y a pas de statistiques, et outre des épisodes dépressifs ou de très forte anxiété dans des situation économiques et sociales très problématiques, le médecin constate un vague à l'âme généralisé. Et pour passer le cap, le spécialiste de suggérer de se concentrer sur notre quotidienneté, et d'abandonner momentanément toute projection dans l'avenir, par définition très incertain.

Une anxiété constatée aussi chez les enfants. Le psychologue demeure très sceptique sur les bénéfices du port du masque rendu obligatoire dans les écoles pour les 6-10 ans.