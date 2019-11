Le Secours Catholique mobilisé pour lutter pour la pauvreté et l'isolement

Le Secours Catholique a publié, jeudi 07 novembre, un rapport alarmant sur les pauvres de France. A Reims, l'antenne locale de l'association et ses bénévoles accueille et accompagne des étrangers mais aussi des personnes isolées.

Reims, France

Le constat est le même depuis des années et la tendance tarde à s'inverser : les pauvres de France sont de plus en plus pauvres. Le Secours Catholique a publié, jeudi 07 novembre, un rapport qui alerte sur cette précarité. A Reims, comme partout en France, les personnes aidées ne sont pas uniquement celles auxquelles on pense : " on a aussi bien des étrangers d'Europe de l'Est, d'Afrique subsaharienne que des femmes françaises seules et isolées " explique Joël Colot, président de la délégation Marne Ardennes.

Parmi ces femmes venus partager un café au centre, Béatrice Trouchain : " je viens depuis 7 ans ici, tous les après-midi, je suis là, cela me donne beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile de se retrouver seule chez soi à parler aux murs ! ". Elle ne parviens pas toujours à boucler ses fins de mois avec sa modeste retraite. Elle glisse un clin d’œil à Claude, une bénévole : " c'est grâce à elle que je m'en suis sorti ".

Activités, cours de français et vacances

Le Secours Catholique de la Marne et des Ardennes compte 700 bénévoles, répartis dans 33 antennes locales. 6000 personnes sont aidés chaque année : " nous essayons d'écouter et de conseiller dans un premier temps puis nous proposons des activités, on fait de la peinture, de l'art floral, des cours de français sont proposés " ajoute Claude Richeume, bénévole depuis dix ans. L'an dernier, 67 personnes sont partis en vacances à Mimizan grâce au Secours Catholique : " on a été se baigner et mon fils a fait un château de sable " se souvient Gulmira, le sourire aux lèvres.