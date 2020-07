Le Secours Catholique d’Avignon organise des maraudes pour distribuer des masques aux personnes sans-abri

Les masques sont en vente partout. Mais leur coût empêche certains de s’en procurer. Pour pallier à ce problème, l’accueil de jour du Secours Catholique d’Avignon distribue des masques chaque matin aux personnes sans-abri. Des maraudes sont organisées depuis trois mois. En plus des paniers repas, des masques sont donnés aux sans domicile fixe. L’accueil de jour du Secours catholique ouvre ses portes au 6 du boulevard Saint-Michel aux personnes sans-abri de 8 h 00 à 10 h 30. Chacun peut y bénéficier d'un petit-déjeuner, d'une douche, ou tout simplement du lien social. Depuis plusieurs semaines, des masques sont aussi disponibles.

Des maraudes sillonnent l'intra-muros

Les maraudes partent du local chaque matin : une en direction de la gare, puis rue de la République et place de l’horloge, l’autre en direction de la place Saint-Lazare et de la place Pie. A 8 h 45, les deux équipes partent avec leur chariot chargé de sachets repas. Petit-déjeuner, sandwich, thermos café, mais aussi un sac rempli de masques. Thierry est bénévole depuis trois mois et y participe presque tous les mardis : "Nous leur rappelons qu’ils doivent en porter dans les lieux clos et lorsqu’ils sont en groupe."

Dans la rue, après la distribution de café et de nourriture, Thierry et Marie-Laure demandent systématiquement aux personnes rencontrées s’il leur faut des masques. Mais le geste n’est pas simple, il faut aussi expliquer les règles d’utilisation : le changer régulièrement et le mettre quand on est en contact avec d'autres personnes.

Pas facile de vivre dans la rue sans masque

Rue de la République, Dimitri est installé avec deux camarades. Il vit dans les rues d’Avignon depuis plusieurs années. "Je n’avais pas de masque hier, et j’ai voulu rentrer dans un magasin. On m’a dit non. Alors j'ai attendu devant la porte et demandé à une dame d’aller faire une course pour moi", explique-t-il.

Après plus d’une heure et demie de maraude, la totalité des sachets repas ont été distribués. La réserve de masques est presque vide. Toutes les personnes croisées ont pu s’en procurer un. Le Secours catholique cherche encore des bénévoles pour aider aux maraudes et à l’accueil de jour quotidien.