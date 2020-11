Le Secours Catholique d'Indre-et-Loire s'adapte face au reconfinement

Comme chaque année au mois de novembre, le Secours Catholique présente son rapport annuel. Plus de 9 bénéficiaires sur 10 vivaient sous le seuil de pauvreté en 2019. La crise sanitaire pourrait faire augmenter ce chiffre en 2020, d'autant que l'association accueille de nouveaux bénéficiaires avec des profils différents de d'habitude.

Nous avons des gens qui ont pu être indemnisés avec le chômage partiel mais qui ne vont plus l'être demain et puis il y a toute cette population qui vivait de petits boulots, notamment des migrants, qui est en grande difficulté.

Michel Bonnet, président du Secours Catholique en Indre-et-Loire.

Pour pouvoir continuer venir en aide à ses bénéficiaires, le Secours Catholique 37 s'est adapté en cette année particulière avec notamment la distribution de 34 000 € de chèques services à un peu moins de 1 000 personnes pour pouvoir acheter des produits alimentaires ou d'hygiène, la mise en place de paniers de légumes ou le soutien scolaire.

Plus présent pendant le deuxième confinement

Le deuxième confinement, plus léger que le premier, permet à l'association d'ouvrir ses permanences sur rendez-vous et sa maison d'accueil de jour pour les femmes Interm'aide cinq jours sur sept. "On est davantage présent, on voit moins de monde mais on s'est donné comme mission d'être ouvert malgré tout", explique Ursula Vogt, déléguée départementale.

Le Secours Catholique 37 se projette quand même sur le futur. L'association voudrait transformer ses locaux de Tours-Centre en "une grande maison, un lieu qui permettrait comme aujourd'hui de tenir des permanences sociales mais aussi de briser l'isolement." Environ 3 500 personnes sont aidées financièrement par le Secours Catholique en Indre-et-Loire.