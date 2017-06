Le Secours Catholique de la Loire veut devenir à la mode

Face aux disparités et aux exclusions, le Secours Catholique de la Loire ne veut pas désarmer. Il organisait ce samedi une grande journée à St Genest Malifaux pour rassembler les bénévoles et les salariés de la structure avec en point d'orgue un défilé de mode.

Quand les temps sont durs on se serre les coudes et on garde espoir. C'est le message dispensé toute la journée hier à St Genest Malifaux où se tenait la journée départementale du Secours Catholique. L'occasion pour une partie des 700 bénévoles ligériens de se retrouver aux côtés de la dizaine de salariés de la structure. Plus de 70 ans après sa création dans la Loire, le Secours Catholique poursuit sa mission d'aide aux plus démunis, aux exclus. Il s'agissait donc d'une journée dans le Pilat pour souder un peu plus les équipes et réaffirmer des messages. Les participants avaient à ce sujet organisé un défilé de mode un peu particulier !

Reportage de David Valverde Copier

Et il y a 6 boutiques solidaires du Secours Catholique dans la Loire, à Saint-Étienne, Andrézieux, St Galmier, St-Chamond, Roanne et Firminy.